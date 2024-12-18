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中銀香港：今年首三季使用iGTB API服務企業客戶增四成

中銀香港（2388）交易銀行部資深產品經理李兆豪表示，該行將金融科技融入企業日常營運場景，截至今年第三季，使用該行iGTB API服務的企業數量較去年底增長逾四成。

該行並宣布，與中遠海運集運合作，應用金融技術推出全新貨櫃班輪電子服務平台「港匯通」，實現實時貨運帳目管理及資金收付，為航運業提供安全、高效、便捷的電子支付體驗，助航運業數碼轉型升級。

中銀香港iGTB API服務讓企業客戶通過「應用程式介面」（API）技術，將自身業務平台與本行在線電子交易銀行服務平台iGTB 連接，從而直接在公司業務平台上進行賬戶管理、支付、應收賬管理及電子商貿等。

航運業企業上下游的支付結算主要依賴傳統的支票和電匯方式，有見及此，中銀香港利用iGTB API1等技術，支持中遠海運集運貨運管理系統與銀行平台對接，讓中遠海運集運通過線上渠道實現快速、批量、自動化收款對帳，提升營運效率、減省人手成本。

中遠海運集運的客戶登入「港匯通」，即可辦理班輪集裝運輸業務，包括24小時線上查詢航運訂單、繳付各項費用、辦理放單放貨手續以及核對發票信息等。

李兆豪表示，中銀香港將金融科技融入企業日常營運場景，截至今年第三季，使用該行iGTB API服務的企業數量較去年底增長逾四成，反映客戶數碼轉型的步伐不斷加快。此次與中遠海運集運的合作，為本港班輪集運上下游帶來嶄新的數碼金融服務體驗。

中遠海運貨櫃代理有限公司財務負責人海洋表示，很高興是次伙拍中銀香港推出「港匯通」平台，支持客戶透過嶄新的線上化渠道一站式辦理航運和金融服務，安全透明、實時便捷管理物流、信息流以及資金流，為客戶帶來更優質順暢的體驗，也讓公司的營運管理更加精準高效。

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