德勤中國發布內地及香港新股市場2024年回顧與2025年前景展望。德勤中國華南區主管合伙人歐振興指，預計本港明年將迎來大約80隻新股，按年增16%。IPO融資額可達1300億至1500億元，按年增48%至71%。以該集資額計，香港明年或可位列全球IPO市場集資額前三名。
歐振興稱，展望2025年，本港新股市場會受到新任美國總統特朗普的貿易措施、聯儲局減息安排、內地經濟刺激方案及經濟表現以及地緣政治前景不明朗影響。加之新上市申請審批流程的優化，預料更多A股上市公司、內地企業及中概股會在香港上市。其中，科技、醫療及醫藥和消費行業仍將會是新股市場的引擎。歐相信，在80隻來港上市新股中，有至少五隻集資額達10億美元以上的大型新股，其中約三隻來自目前已經在A股上市的公司，另兩間則可能來自金融及零售消費行業。
今年港交所重返全球IPO市場集資額第四名。歐振興指，預計今年香港將有69隻新股上市，按年下跌1%，集資額876億元，按年上升89%。此外，今年印度成為最大上市地，而美國納斯達克和紐約證券交易所分別取得第二和第三位。
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