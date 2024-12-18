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澳新：港府需擴大稅基、保證財政可持續性

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，港府由於賣地收入不足，財政儲備正在耗盡，公共支出正轉向由發債融資支持，認為香港需要稅收改革和財政規律(fiscal rule)來證明財政可持續性。

楊宇霆認為，近期經濟數據顯示香港經濟見底，不過，香港在面對內地通縮、美國通脹的複雜環境下，本港的政策制定者未有考慮到周期性前景，特別是美國的財政政策轉變，因而造成實際財政赤字與預算赤字背離。

楊宇霆表示，關注明年香港的財政狀況，財政司早前預計24/25財年財赤倍增至1000億元，使財政儲備可能降至6330億元或佔GDP的20%，這僅夠支付一年的政府開支。

楊宇霆表示，與內地許多地方政府一樣，香港需要應對地產經濟的終結。隨著財政制度向債券融資過渡，信用評級的重要性日益凸顯。全球投資者尋求財政可持續性的保證。因此，預算應側重於增加收入，例如擴大稅基。關於財政儲備水平和未償債務的一些財政規則也至關重要。

另外，特朗普的政策為美國利率前景帶來上行風險。由於香港收緊貨幣政策，而實體經濟又面臨內地通貨緊縮的風險，港元與美元掛鈎將引起市場關注。港元與美元掛鈎有其優點，作為美元的替代品，港幣資產可以吸引內地投資者的資金流入。這將擴大管理資產的規模，這是香港收入的主要來源。

近期經濟數據顯示香港經濟見底。楊宇霆表示，如11月旅客入境按年增17%；出口貨值自9月起升穿500億美元，是兩年來首次；受內地刺激政府推動，10月股市成交超過5100億美元，是2021年1月後新高。他表示，該行對2025年經濟的基本預測為增長2.5%至3%。

港府近年經常高估其財政實力。楊宇霆認為，公共財政疲弱，主要是由於應對疫情採取的逆周期措施，然而，財政狀況並未於疫後經濟重啟下得到改善，主要是由於宏觀經濟體制轉變導致稅收、賣地和印花稅收入減少。

他認為，人流、物流、資金流動是香港的主要收入來源，其中，中國的離岸活動，如旅遊業、IPO和轉口利潤是主要的收入來源。中國經濟增長動能及其離岸活動的放緩對此產生重大影響。

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