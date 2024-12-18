報道引述消息指，評估是在幾周前開始的，內容涵蓋萬科債券和非標產品持有規模。

他們稱，本月早些時候，兩家將年金投資外包出去的保險公司也要求它們的外部投資組合管理人檢查風險敞口。上報內容還包括用作債務擔保的底層資產的信息。

另外，報道引述消息指，萬科高管在過去幾周裡走訪了幾間保險公司，呼籲它們不要對非標債行使近期將生效的回售權。知情人士補充說，這將有助於萬科優先兌付債券，以免其在流動性緊張之際發生公開違約。

當被問及與保險公司的談判時，萬科在書面回覆中表示，消息不屬實。監管銀行和保險公司的中國國家金融監督管理總局沒有立即回覆置評請求。

不過，萬科的境內外債券於消息後顯著下跌，彭博社匯總數據顯示，截至北京時間15：15，「20萬科08」跌近10%至76元人民幣，「21萬科02」跌7.4%至74元人民幣。離岸債券亦走弱，萬科旗下2029年到期、票面利率3.5%的美元債每1美元面值買價下跌2美分至52美分；2027年到期美元債下跌1.5美分至55美分。

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