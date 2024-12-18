瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰認為，港元明年將面臨兩大阻力，都與特朗普的政策有關。首先，如果特朗普的通貨再膨脹政策（包括大幅提高關稅和減稅）成為現實，加劇美國通脹壓力，聯儲局可能會儘早結束減息周期。對此，聯儲局將面臨進一步寬鬆的政策空間有限，利率周期將重蹈1995-1996年的模式，即前聯儲局主席格林斯潘將政策利率下調75個基點至5.25，實現美國經濟軟著陸% 並暫停加息一年多，然後在1997 年第一季恢復加息。
其次，特朗普可能引發有關美元兌港元穩定性以及香港政府預算赤字惡化的討論。儘管在特朗普擔任第一任總統期間，香港的特殊地位被撤銷並通過了《香港自治法案》，張建泰表示，但預計美元兌港元聯繫匯率將保持不變。限制美元兌換港元對於美國金融業來說是一個代價高昂的選擇，並可能損害美元在貨幣市場和儲備資產的地位。12月初，當朗普警告金磚國家，如果他們試圖放棄美元，將徵收100%的關稅。這顯示特朗普政府將避免採取危及美元作為全球主導貨幣地位的措施。香港政府不太可能改變聯繫匯率制，因為對於如此小的開放經濟體來說，沒有更好的選擇。
張建泰表示，雖然承認香港政府可能因地價暴跌而面臨結構性預算赤字，但與港元貨幣供應量相比，外匯存底充裕，將繼續支持美元兌港元聯繫匯率制度。具體而言，金管局將外匯基金支持組合的資產與基礎貨幣的比率維持在105%至112.5%之間，以確保市場流動性支持聯繫匯率制度。
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