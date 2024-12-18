moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財赤破千億　美銀憂香港陷結構性入不敷支 料財政儲備僅夠用2至3年

財政司長陳茂波月初公布，今年度（2024/25）預料財政赤字達1000億元，較年初預算案預測的481億元倍增，美銀證券發表報告指，預計香港政府或已出現結構性入不敷支，若情況持續，政府的財政預備僅足夠2年至3年使用。

香港在過去兩年分別錄得1223億和1016億元赤字。隨着政府儲備連年赤字，預計年底財政儲備將會跌至6331.7億，與2019年11,603億元比較，五年間已經蒸發逾一半的儲備。

政府財赤的主要原因是賣地收益不及預期。今年初的《財政預算案》預計賣地收入可以達到330億元，惟截至10月只有37億元，僅達到目標的11%。

美銀表示，隨着香港經常性收入不斷減少和經常性開支不斷增加，已出現結構性的「入不敷支」，若情況持續，現時政府的儲備僅夠2至3年使用，除非政府長遠考慮以發行債務作為日後應付經常性開支。不過，政府早前推出的基建零售債，亦首次出現認購不足的情況。

 

 

其他報道

瑞穗：港元明年將面臨兩大阻力

內地據報要求保險公司上報萬科債務敞口

澳新：港府需擴大稅基、保證財政可持續性

基建零售債滯銷 許正宇：投資市場活躍選擇多 或影響市民投資決定

滬深三大指數終止三連跌 滬指升0.62%

德勤中國：明年本港IPO集資額可上望1500億元 列全球前三

內地富豪總身家今年來增加16％ 馬化騰暫成最大贏家

中國11月16至24歲勞動力失業率降至16.1% 連降3個月

中銀香港：今年首三季使用iGTB API服務企業客戶增四成

【有片：埋身擊】道指期貨回調未算見頂訊號 後市走向還看今晚議息

BoC Pay支援內地所有「微信支付收款碼」付款

八達通：即日起用戶可掃描內地商戶微信支付收款碼付費

Tap & Go即日起支援微信支付收款碼

PayMe 成為香港首批與內地微信支付互通電子錢包

港交所推「香港交易所數據平台」用戶可直接取得歷史及參考數據

半日沽空金額減26% 盈富沽空減45%

太興計劃斥最多3000萬元回購

恒指半日升114點 科指升1.3% 基建債半日升0.2%

滬深三大指數半日向上 滬指升0.72% 創板指穩守2200點大關

美國擬對中國晶片展開貿易調查

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升至逾兩個月高

訊飛醫療科技IPO 入場費4181.75元