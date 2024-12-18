財政司長陳茂波月初公布，今年度（2024/25）預料財政赤字達1000億元，較年初預算案預測的481億元倍增，美銀證券發表報告指，預計香港政府或已出現結構性入不敷支，若情況持續，政府的財政預備僅足夠2年至3年使用。
香港在過去兩年分別錄得1223億和1016億元赤字。隨着政府儲備連年赤字，預計年底財政儲備將會跌至6331.7億，與2019年11,603億元比較，五年間已經蒸發逾一半的儲備。
政府財赤的主要原因是賣地收益不及預期。今年初的《財政預算案》預計賣地收入可以達到330億元，惟截至10月只有37億元，僅達到目標的11%。
美銀表示，隨着香港經常性收入不斷減少和經常性開支不斷增加，已出現結構性的「入不敷支」，若情況持續，現時政府的儲備僅夠2至3年使用，除非政府長遠考慮以發行債務作為日後應付經常性開支。不過，政府早前推出的基建零售債，亦首次出現認購不足的情況。
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