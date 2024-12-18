恒指今早高開184點，高位升253點，低位升101點，高低波幅151點。上升股份比例為38.18%，下跌為25.93%，無升跌為35.87%。

恒指收市升164點或0.83%，報19864點，大市成交金額1075億元，較上日減少18.52%，是9月17日630.78億元成交後最少；國指升75點或1.06%，報7180點。恒生科技指數收報4468點，升1.82%。

藍籌股成交金額488.16億元，佔大市成交45.41%；科指成份股成交金額250.46億元，佔大市成交23.29%；國指成份股成交金額418.3億元，佔大市成交38.91%。

24隻雙櫃台股，總成交0.25億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.07%，至85.3億元，佔大市成交7.93%。牛熊證成交金額37.61億元，減少31.17%；窩輪成交金額47.68億元，增加1.49%。

藍籌70隻升，12隻下跌，1隻無升跌。理想（2015）升5.45%，收報89.9元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌2.17%，收報78.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報89.9元，升5.45%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報39.65元，跌0.5%。

恒指升穿20天線(19730.48點)。科指升穿20天線(4414.68點)，曾升穿50天線(4479.7點)。

北水南下合計淨流入20.7億元，較上日減少74.03%，連續第2日流入，累計流入100.42億元，對上一次連續2日淨流入是12月6日。北水本月累計流入490.54億元，按月減少60.76%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.28%，是12月12日後最大升幅，當日升幅為1.94%。高見19953.53點，是12月16日20049.21點後最高。收市報19864.55點，是12月13日後收市新高，當日報19971.24點。第1日陰燭。

科指曾升最多2.29%，是12月12日後最大升幅，當日升幅為2.83%。高見4489.4點，是12月16日4503.39點後最高。收市報4468.85點，是12月13日後收市新高，當日報4479.6點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月6日。

國指曾升最多1.55%，是12月12日後最大升幅，當日升幅為2.29%。高見7215.53點，是12月16日7226.83點後最高。收市報7180.79點，是12月13日後收市新高，當日報7186.59點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月9日。

午後消息股表現

內地據報要求保險公司上報萬科（2202）債務敞口。收報5.95元，跌0.67%。

太興（6811）計劃斥最多3000萬元回購。收報0.71元，升4.41%。

今早及隔晚消息股表現

中國旭陽（1907）折讓12%配股。見52周低2.69元，收報2.8元，跌17.89%。

浦林成山（1809）：召回輪胎 涉牽引力不足。收報7.62元，跌3.79%。

邁富時（2556）折讓約0.45%配股 籌1億。收報106.1元，跌3.98%。

QPL INT'L（0243）最快今日公布業績。收報0.184元，升3.37%。

中國宏橋（1378）料全年多賺約95%。收報11.58元，升0.87%。

金利來（0533）大股東提出4.6億元私有化，每股1.5232元較停牌價溢價近25%。創52周高，見1.4元，收報1.39元，升13.93%。

粵海投資（0270）旗下首間境外混改粵海181酒店開業。收報6.43元，升1.9%。

遠控（0036）委任李嘉麗為執董，重新符合董事會性別多元化。

新世界（0017）據報因債務指標超越條款需尋求銀行豁免。創上市新低，見5.27元，收報5.27元，跌6.73%。

港交所（0388）落實下調股票最低上落價位。收報300.2元，跌0.13%。

美聯（1200）發盈喜，首11個月純利多於3億元。收報0.9元，升23.29%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.32元，收報11.32元，升2.35%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.69元，收報2.69元，升31.22%；康耐特光學（2276）創上市新高，見17.64元，收報17.3元，升10.76%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見47元，收報47元，升8.55%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.89元，收報1.86元，升6.29%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見34.4元，收報33.95元，升7.44%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見153.8元，收報153.8元，升2.6%；德益控股（9900）創上市新高，見6元，收報5.36元，升34%；國富氫能（2582）創上市新高，見117.2元，收報115.5元，升3.03%；毛戈平（1318）創上市新高，見61.6元，收報61元，升4.27%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1104.85元，收報1104.85元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.6元，收報1080.6元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1163元，收報1163元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見570.25元，收報570.25元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1078.15元，收報1078.15元，升0.03%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見132.4元，收報132.4元，升0.19%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1071.5元，收報1071.5元，升0.14%；中國儒意（0136）創52周高，見2.62元，收報2.45元，升1.66%；大中華控股（0021）創52周高，見0.18元，收報0.144元，升6.67%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升8.82%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.58元，收報2.58元，無升跌；金利來集團（0533）創52周高，見1.4元，收報1.39元，升13.93%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見75.25元，收報75元，跌0.27%；建行（0939）創52周高，見6.35元，收報6.28元，升0.32%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.27元，收報5.27元，跌6.73%；天利控股集團（0117）低見0.171元，收報0.185元，跌2.63%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.137元，收報0.142元，跌2.07%；資本界金控（0204）低見0.1元，收報0.101元，跌22.31%；中華銀科技（0515）低見0.039元，收報0.045元，跌2.17%；德泰新能源集團（0559）低見0.15元，收報0.16元，跌4.76%；豐德麗控股（0571）低見0.038元，收報0.045元，升7.14%；中加國信（0899）低見0.075元，收報0.081元，跌2.41%；華油能源（1251）低見0.126元，收報0.13元，無升跌；思城控股（1486）低見0.32元，收報0.35元，跌2.78%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.58元，收報1.58元，跌0.63%；大快活集團（0052）低見6.07元，收報6.16元，跌0.65%；渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.23元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.24元，收報2.3元，升0.88%；新興光學（0125）低見0.39元，收報0.4元，跌4.76%；漢國置業（0160）低見1.1元，收報1.1元，無升跌；英皇國際（0163）低見0.2元，收報0.206元，升0.49%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，跌3.77%；正商實業（0185）低見0.155元，收報0.155元，跌1.9%；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.93元，跌1.06%。

異動股

上升異動股，包括，量子思維（8050）創52周高，見0.58元，收報0.29元，升195.92%；泰林科建（6193）收報0.3元，升81.82%；大健康國際（2211）創52周高，見0.247元，收報0.215元，升51.41%；德益控股（9900）創上市新高，見6元，收報5.36元，升34%；富譽控股（8269）收報0.08元，升33.33%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.69元，收報2.69元，升31.22%；QUANTUMPH-P（2228）收報6.18元，升29.83%；榮豐億控股（3683）收報0.145元，升26.09%；時富金融服務集團（0510）收報0.3元，升25.52%；倩碧控股（8367）收報0.021元，升23.53%；森美控股（0756）收報1.16元，升23.4%。

下跌異動股，包括，資本界金控（0204）創上市新低，見0.1元，收報0.101元，跌22.31%；環球實業科技（1026）收報0.085元，跌20.56%；築友智造科技（0726）收報0.102元，跌20.31%；信源企業集團（1748）見52周低1.9元，收報1.92元，跌19.33%；曼妠（8186）見52周低0.82元，收報0.89元，跌19.09%；中國派對文化（1532）收報0.081元，跌19%；寶積資本（8168）創52周高，見0.21元，收報0.126元，跌18.71%；中國旭陽集團（1907）見52周低2.69元，收報2.8元，跌17.89%；世紀金花（0162）收報0.081元，跌17.35%；雋泰控股（0630）收報0.082元，跌17.17%；中國再生醫學（8158）收報0.315元，跌17.11%。

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