報道引述三名消息人士稱，Baker上周在香港同幾家銀行舉行了會談。

其中一名消息人士透露，會議於12月11日舉行，與會者包括匯豐銀行、渣打銀行及中銀香港的代表。

消息人士說，Baker要求與會的銀行不要促成任何俄羅斯交易，因為美國正試圖加強對俄羅斯的制裁力度。消息人士補充說，當時香港金管局的代表也在場。

報道指美國財政部拒絕評論上述消息，匯豐和渣打也拒絕置評。金管局發言人則表示，該局時常與各方對話，涉及各種事務，當局一般做法是不確認、不否認或不評論此類會議。

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