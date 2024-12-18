日本傳媒《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，美國財政部負責亞洲及中東打擊反恐資金及金融犯罪的副助理部長Jesse Baker上周於香港會見匯豐、渣打及中銀香港等代表，警告他們不要和俄羅斯做生意，當時金管局代表亦在場。
報道引述三名消息人士稱，Baker上周在香港同幾家銀行舉行了會談。
其中一名消息人士透露，會議於12月11日舉行，與會者包括匯豐銀行、渣打銀行及中銀香港的代表。
消息人士說，Baker要求與會的銀行不要促成任何俄羅斯交易，因為美國正試圖加強對俄羅斯的制裁力度。消息人士補充說，當時香港金管局的代表也在場。
報道指美國財政部拒絕評論上述消息，匯豐和渣打也拒絕置評。金管局發言人則表示，該局時常與各方對話，涉及各種事務，當局一般做法是不確認、不否認或不評論此類會議。
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