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大新金融料美國減息25點子 不排除本周五內地LPR減10至25點子

美聯儲將於本港時間明日凌晨公布議息結果，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，預期是次美國將減息0.25厘、計及是次今年累減1厘，不排除本港最優惠利率（P）跟減0.125厘至0.5厘。同時人行近期多次表示適時減息降準、貨幣政策屢行「適度寬鬆」，昨市傳中國領導層已定明年赤字率結GDP比率為4%，維持明年GDP%增長為「5%左右」。溫表示，內地或不排除於明日或本周五（20日）降逆回購利率，其後再降貸款市場報價利率（LPR）10點子至25點子。

溫嘉煒續指，內地減息與否與美國明年息口政策關連性較高，另對內地減息考慮因素而言，人民幣貶值為另一因素，現報美元兌人民幣7.3左右，再度大幅減息增內地政府對人幣貶值壓力，增加對資金外流的憂慮，他強調明年第一季降LPR機會較大。

大新金融今舉行2025年經濟及市場展望。溫嘉煒表示受本港第三季出口表現轉弱，雖內地及香港政府近期恢復深圳市實施旅遊「一簽多行」措施，加上聖誕節臨近，市面上見暢旺，但同時受內地上月零售數據放緩，本港人流增多是否最終帶動本地消費仍有待觀察，大新金融將今年GDP預測由3.2%下調至2.6%，明年GDP增長預測則為2.8%。

溫嘉煒認為，內地財政增量未有針對刺激內需，令市場失望，再加上特朗普當選增港股市場不明朗因素，料恒指暫於17,000點見支持位，明年上半年有機會最高見23,100點，看好電訊及綜合企業等高股息板塊，電動車、家電及旅遊平台等內需消費股，以及有國策支持的半導體及電訊股。

港樓方面，溫嘉煒提到本港亦推出多個提振樓市的措施，如放寬按揭等，近期樓價及成交亦見回升，但根據大新金融數據顯示，截至上周五（13日），本港已落成樓宇仍未出售單位數目以及建築中單位數目合共達10萬個。溫指出，其一手住宅數目為2009年低位的近一，一手住宅數目之多，同樣壓抑二手樓價格上升空間，料明年2025本港樓價升幅為5%以下，另待美國明年減3至4次息，本港樓價才會至少為穩定。

另外，大新金融料維持今、明兩年內地GDP增長預測分別為4.8%及4.4%。

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