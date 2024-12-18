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人行伙外管局推跨國公司本外幣一體化資金池業務試點

中國人民銀行、國家外匯管理局決定，在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。

主要內容包括允許跨國公司境內成員，企業間錯幣種借貸用於經常項目跨境支付業務，降低企業資金融資成本；二是簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核，提升企業跨境收支便利化水平；三是允許跨國公司根據宏觀審慎原則，自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業跨境資金運營管理；四是支持跨國公司主辦企業，通過國內資金主帳戶，代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付，進一步提高資金使用效率。

下一步，中國人民銀行、國家外匯管理局將不斷優化跨國公司跨境資金管理政策，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度，更好服務實體經濟高質量發展。

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