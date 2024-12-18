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穩定幣條例草案首讀  OSL：助鞏固香港為全球穩定幣發展和監管中心

香港立法會將於今日進行《穩定幣條例草案》首讀，旨在為香港引入法幣穩定幣發行人的監管制度。OSL（0863）執行董事及法規事務主管刁家駿對港府持續對加強虛擬資產的規管表示，香港在發展穩定幣方面具備明顯優勢，主要在於包括OSL在內的多家公司已經成為證監會持牌機構，在中介監管層面香港的法律框架已經到位。

他續指，相較之下，一些西方國家尚在商議討論階段，美國目前仍存在許多不確定性。這項立法流程的推進，將進一步鞏固香港作為全球穩定幣發展和監管中心的地位。

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