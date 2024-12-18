和記電訊香港執行董事及行政總裁古星輝表示：「我們秉持可持續發展的使命，致力為持份者創造長遠價值。社區參與是企業及社會可持續發展的重要一環，是次活動旨在透過捐贈由義工親自栽種的秋冬作物，以及探訪弱勢社群，鼓勵員工多參與義工服務，積極連繫社區。」

和記電訊香港義工隊昨天早上於「天空農圃」即場收割蔬菜，並聯同Grow Something，將逾60公斤收成於「慈善有機菜轉贈儀式」中，送贈扶貧機構「Manna 嗎哪膳工」。 部份蔬菜用以製作飯餐，另一部份則連同食物福袋送贈有需要人士。義工隊在「Manna 嗎哪膳工」的安排下，於當日下午探訪觀塘區的長者，以及於該機構的社區飯堂，向有需要人士派發有機菜及食物福袋，送上冬至祝福。義工隊亦藉此機會提醒受惠人士提防網上及短訊詐騙，切勿向陌生人透露個人資料或點擊可疑短訊內的連結，免招損失。

和記電訊香港是於2021年在總部天台開展「天空農圃」有機耕種項目，既善用空間，鼓勵綠化環境，減少碳排放，亦致力平衡員工的工作與生活，讓員工於工作期間能接觸大自然，享受耕種的樂趣。

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