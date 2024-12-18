根據發牌條件， 它們須完成因應證監會的現場視察意見而進行的糾正行動， 方可在受限制的業務範圍內營運。 它們亦須透過獨立第三方進行漏洞評估及穿透測試， 並取得滿意的結果。

此前， 證監會繼今年6月推出視察計劃後， 對所有被當作獲發牌的申請者完成了以風險為本的現場視察。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，該會一直主動與虛擬資產交易平台的高層及最終控制人溝通交流。 此舉有助證監闡明它們應達到的監管標準， 並加快虛擬資產交易平台的發牌程序。 證監會致力在維護投資者利益與促進香港虛擬資產生態系統的持續發展 之間取得平衡。

鑑於與虛擬資產交易平台的高層及最終控制人直接交流帶來成效， 證監會將在虛擬資產交易平台委聘外部評估專家進行第二階段評估時 沿用此做法。

具體而言， 證監會將透過與虛擬資產交易平台及其外部評估專家簽署三方協定， 監督整個第二階段評估過程， 並在證監會信納第二階段評估已完成後，撤銷業務範圍限制。

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