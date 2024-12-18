該集團今日股價收報5.27元，跌6.73%，成交額達到2.09億元。

跟進債券市場消息的Debtwire日前引述兩個消息報道，新世界發展本周初向貸款銀行發函指出，因應有違貸款上所示的財務條款，因此正尋求豁免遵守。當中觸及財務條款的指標，包括其淨債務相對淨資產比率超過100%。

報道亦消息人士表示，據稱金管局上周曾經與涉及新世界債務較多的銀行業界會面，尋求業界繼續支持該集團。

此外，近日基金界及債市流傳，新世界已委任匯豐、中銀及摩根大通為顧問，向債權人要求12個月「暫止協議」，又會在3個月內公布重組計劃等。

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