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新世界：得悉網上流傳不實猜測和謠言 全面遵守所有披露要求

新世界發展（0017）發言人表示，得悉網絡上流傳一些關於公司的不實的猜測和謠言。他們在此重申，公司全面遵守所有披露要求，並向投資者和公司股東提供及時和適當的消息。他們將一如以往，致力執行現有的公司策略。

該集團今日股價收報5.27元，跌6.73%，成交額達到2.09億元。

跟進債券市場消息的Debtwire日前引述兩個消息報道，新世界發展本周初向貸款銀行發函指出，因應有違貸款上所示的財務條款，因此正尋求豁免遵守。當中觸及財務條款的指標，包括其淨債務相對淨資產比率超過100%。

 