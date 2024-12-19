利率聲明維持有關實現充分就業和通脹目標的風險「大致平衡」的措辭。聲明稱，在考慮進一步調整利率的程度和時機時，官員們將評估即將發布的數據、不斷變化的前景和風險平衡情况。克利夫蘭聯儲行長Beth Hammack投了唯一一張反對票，也是自9月減息以來第二個對利率決定提出異議的人。

鮑威爾在記者會上表示，「包括今天行動在內，我們已經把政策利率從峰值水平下調了整整一個百分點，貨幣政策立場的限制性明顯削弱，有鑒於此，以後在考慮進一步的利率調整時，我們可以更加謹慎從事」。

不過，鮑威爾補充說，利率仍然在「顯著」抑制經濟活動，聯儲局處於「繼續減息」的軌道。他表示，在進一步減息之前，官員們必須看到抗通脹方面取得更多進展。

新的點陣圖顯示，幾位官員預計明年的減息次數將少於幾個月前的估計。根據預期中值，他們現在預計到2025年底基準利率將達到3.75%至4%的區間，意味著減息兩次，每次幅度0.25個百分點。只有五位官員傾向於明年進行更多次減息。市場早前預計，點陣圖預期中值將指向明年進行三次減息。

有關聯儲局可能如何應對特朗普政府潛在關稅的問題。鮑威爾表示，一些官員已經開始考慮候任總統提高關稅的潛在影響。但他認為，這件事目前存在很大不確定性。

鮑威爾稱，「我們對實際政策一無所知，現在下任何結論都為時過早」。

最新的季度預測顯示，政策制定者現在預計2025年失業率將達到4.3%。他們還將2025年經濟增長預測小幅上調至2.1%。

聯儲局對明年年底通脹率的預測中值從9月的2.1%升至2.5%。

官員們再次將長期政策利率的預期中值從2.9%上調至3%。他們此前提到，疫情後所謂的中性利率存在很大不確定性。

聯儲局還宣布將把使用隔夜逆回購工具支付給銀行的利率降低30個基點，實際上相當於將隔夜逆回購利率相對於聯邦基金目標區間的水平降低了5個基點，使其與利率區間下限保持一致。

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