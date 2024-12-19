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美股見4個月最大跌幅 道指跌1123點 美債息上升 息差擴闊

聯儲局偏鷹，美債息上升，10年期息創半年高，美債息差擴闊，美3個月10年期債息創逾兩年最闊，金龍指數見兩周低，美股急跌，美股見4個月最大跌幅，道指、標指1個月低，道指連跌10日，創50年最長跌浪。

聯儲局如預期減息25基點，但克利夫蘭聯儲行長提出異議，且點陣圖預示明年只減息兩次。主席鮑威爾強調在進一步減息之前，必須看到抗通脹取得更多進展。特朗普反對權宜支出法案，聯邦政府恐因資金告罄再次陷入停擺。美國最高法院將加急審理TikTok對「不賣就禁」法案的申訴。據悉華府調查中國公司TP-Link。

道瓊斯工業平均指數收跌1123點，跌幅2.59%，報42326點。標普500指數收跌178點，跌幅2.95%，報5872點。納斯達克綜合指數收跌716點，或3.57%，報19392點。

高盛跌4.25%，報550.25美元(下同)，是貢獻道指跌幅最大的藍籌，拖低150點，而聯合健康，升2.9%，報499.72元，貢獻道指87點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報248.05元，跌2.14%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報188.4元，跌3.59%，亞馬遜(美：AMZN)收市報220.52元，跌4.59%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報597.19元，跌3.59%，英偉達(美：NVDA)收市報128.91元，跌1.13%，微軟(美：MSFT)收市報437.39元，跌3.75%，Tesla (美：TSLA)收市報440.13元，跌8.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.15%，報514點。德國DAX指數收跌0.02%，報20242點；法國CAC 40指數漲0.26%，報7384點；英國富時100指數收漲0.05%，報8199點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.41%，報6796點。

美國2年期債息曾升最多2.74%，是11月6日後最大升幅，當日升幅為3.13%。高見4.3609厘，是11月25日4.3625厘後最高。收市報4.3545厘，是11月22日後收市新高，當日報4.373厘。

現報4.3545厘，升2.59%。

美國10年期債息曾升最多2.8%，是11月12日後最大升幅，當日升幅為3.18%。高見4.522厘，是5月31日4.57厘後最高。收市報4.514厘，是5月30日後收市新高，當日報4.546厘。連升8日，累計升0.1173厘，對上一次連升8日是2022年3月16日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2022年3月16日。

美2年期10年期債息差曾高見17.939基點，是11月7日19.07基點後最高。收市報15.314基點，是11月13日後收市最闊，當日報16.126基點。連續兩日擴闊，累計0.962基點，對上一次連升2日是12月9日。

美3個月10年期債息差曾高見17.395基點，是2022年10月24日28.043基點後最闊。收市報16.596基點，是2022年10月24日後收市新高，當日報22.517基點。

金龍指數曾跌最多2.76%，是12月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.51%。低見6772.25點，是12月5日6762.2點後最低。收市報6796.68點，是12月5日後收市新低，當日報6775.42點。第1日陰燭。

道指曾跌最多2.65%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.12%。低見42300.04點，是11月5日41766.96點後最低。收市報42326.87點，是11月5日後收市新低，當日報42221.88點。連跌10日，累計跌2687.17點，對上一次連跌10日是1974年10月3日。連續第10日陰燭，對上一次連續第10日陰燭是2021年6月18日。

標指曾跌最多3.02%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.25%。低見5867.79點，是11月20日5860.56點後最低。收市報5872.16點，是11月15日後收市新低，當日報5870.62點。連跌2日，累計跌201.92點，對上一次連跌2日是12月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月13日。

納指曾跌最多3.84%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為6.36%。低見19336.59點，是12月2日19255.43點後最低。收市報19392.69點，是11月29日後收市新低，當日報19218.17點。連跌2日，累計跌781.2點，對上一次連跌2日是12月10日。第1日陰燭。

 

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