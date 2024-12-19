較早前公布的一攬子計劃主要是讓政府在未來三個月繼續按當前水平支出。如果法案不能及時在議會表決通過，聯邦政府最早可能在周六部分停止運作。但如果法案獲得通過，則下一次資金紛爭將推遲到3月中旬進行，屆時新當選的第119屆國會可以表決通過更永久的聯邦撥款。

特朗普未上任，故無權否決法案，但他表現出願意利用自己對共和黨議員的影響力來反對支出法案，就像9月時他試圖阻止另一個法案的通過。國會最終在去除選舉條款的情况下表決通過了將支出延長三個月的法案。

特朗普表示，他相信「戰鬥現在已經打響」，而不是等到自己宣誓就職時。

特朗普的密友馬斯克在X上發文稱，「隨著我了解到更多信息，就越發清楚的認識到這個支出法案是在犯罪」。

特朗普和萬斯發布聯合聲明，表示「提高債務上限並非好事，但我們寧願在拜登任內這樣做」。

「如果民主黨人現在不願就債務上限問題合作，那麼誰會認為他們會在6月我們執政期間合作呢？現在就讓我們進行這場辯論吧」，特朗普和萬斯在聲明中說。

特朗普和萬斯還呼籲國會「通過一項精簡的支出法案，不讓舒默和民主黨人為所欲為」。

特朗普在Truth Social上發文稱，「除非民主黨現在終止或大幅提高債務上限，否則我將戰鬥到底」。特朗普稱債務上限的最後期限是民主黨設置的一個「陷阱」，「他們想在6月份投票表決時讓我們難堪」。特朗普表示，現在不是國會在權宜撥款法案中要求加薪的好時候。

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