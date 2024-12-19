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港股ADR跌392點 美期升亞股跌 草姬上市

美股下跌，港股ADR跌392點或1.97%，報19473點，夜期跌8點或0.04%，報19873點，夜期高水8點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.43%，折合報400.41元；阿里巴巴（9988）跌2.46%，折合報82.57元；美團（3690）跌2.97%，折合報155.9元；匯控（0005）跌1.45%，折合報74.5元；建行（0939）跌0.43%，折合報6.19元。

道期現升0.245%；標期現升0.19%；納期現升0.1%。日本東證指數現跌0.71%；韓國KOSPI指數現跌1.64%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.81%。

VIX指數隔晚升74.03%或11.75點，報27.62點。

紐油現跌0.65%或0.45美元，報70.12美元；布油現升0.27%或0.2美元，報73.39美元；金價現升0.37%或9.78美元，報2595.13美元；LME 銅期貨隔晚升0.43%或39美元，報9028.5美元。比特幣現跌0.27%或281.95美元，報100668.51美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.006厘，報4.508厘。

今日焦點股份可留意：

草姬集團（2593）今上市，定價3.75元。

3公司最快今日公布業績，包括，AEON CREDIT（0900）、英皇資本（0717），及高豐集團控股（2863）

新世界（0017）：得悉網上流傳不實猜測和謠言，全面遵守所有披露要求。

雅居樂（3383）委任岳元為執行董事，鄭漢鈞辭獨立非執董。

金山科技（0040）旗下KEF內地首間旗艦店在北京開業。

穩定幣條例草案首讀， OSL（0863）：助鞏固香港為全球穩定幣發展和監管中心。

美國財政部代表據報警告匯豐渣打及中銀香港等，勿與俄羅斯做生意。

國泰（0293）通過港交所旗下Core Climate結算5萬噸自願碳信用額。

 

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