恒指今早低開254點或1.29%，報19610點，是12月6日後最低。大市成交金額18億元；國指今早低開89點或1.25%，報7091點。恒生科技指數開市報4393點，跌1.7%。上升股份比例為2.41%，下跌為14.16%，無升跌為83.41%。