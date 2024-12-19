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恒指低開254點 科指跌1.7% 跌穿20天線 草姬上市升25%

恒指今早低開254點或1.29%，報19610點，是12月6日後最低。大市成交金額18億元；國指今早低開89點或1.25%，報7091點。恒生科技指數開市報4393點，跌1.7%。上升股份比例為2.41%，下跌為14.16%，無升跌為83.41%。

藍籌1隻升，75隻下跌，7隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.27%，報18.9元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌3%，報32.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報27.25元，跌0.18%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報48.6元，跌2.99%。

恒指跌穿20天線。科指跌穿20天線。

草姬集團（2593）今上市，定價3.75元。開市報4.69元，升25.07%。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，AEON CREDIT（0900）無成交，報5.83元。

英皇資本（0717）無成交，報0.057元。

高豐集團控股（2863）無成交，報0.285元。

新世界（0017）：得悉網上流傳不實猜測和謠言，全面遵守所有披露要求。創上市新低，見5.23元，開市報5.23元，跌0.76%。

雅居樂（3383）委任岳元為執行董事，鄭漢鈞辭獨立非執董。開市報0.78元，跌1.27%。

金山科技（0040）旗下KEF內地首間旗艦店在北京開業。無成交，報0.51元。

穩定幣條例草案首讀， OSL（0863）：助鞏固香港為全球穩定幣發展和監管中心。無成交，報8.04元。

美國財政部代表據報警告匯豐渣打及中銀香港等，勿與俄羅斯做生意。匯控（0005）開市報74.05元，跌1.27%。

渣打集團（2888）開市報97.95元，跌0.25%。

中銀香港（2388）開市報25元，跌0.79%。

國泰（0293）通過港交所旗下Core Climate結算5萬噸自願碳信用額。開市報9.39元，跌0.11%。

破頂股表現

破頂股包括，草姬集團（2593）開市報4.69元，升25.07%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.295元，開市報0.295元，升9.26%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括新世界發展（0017）低見5.23元，開市報5.23元，跌0.76%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.134元，開市報0.134元，跌5.63%。

異動股

上升異動股，包括，草姬集團（2593）開市報4.69元，升25.07%；中國碳中和（1372）開市報0.315元，升14.55%；力天影業（9958）開市報0.158元，升14.49%；元續科技（8637）開市報1.09元，升12.37%；環能國際（1102）開市報0.07元，升9.38%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.295元，開市報0.295元，升9.26%；量子思維（8050）開市報0.315元，升8.62%；大健康國際（2211）開市報0.232元，升7.91%；匯隆控股（8021）開市報0.03元，升7.14%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報4.94元，升6.88%；德琪醫藥－Ｂ（6996）開市報0.66元，升6.45%。

下跌異動股，包括，熙康雲醫院（9686）開市報0.93元，跌13.89%；速騰聚創（2498）開市報26.7元，跌11.74%；博雅互動（0434）開市報4.86元，跌9.16%；CHINANEWENERGY（1156）開市報0.11元，跌8.33%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報2.66元，跌6.34%；國農金融投資（8120）開市報0.46元，跌6.12%；COSMOPOL INT'L（0120）創上市新低，見0.134元，開市報0.134元，跌5.63%；百盛集團（3368）開市報0.102元，跌5.56%；藍港互動（8267）開市報0.52元，跌5.45%；大成生化科技（0809）開市報0.087元，跌5.43%；QUANTUMPH-P（2228）開市報5.85元，跌5.34%。

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