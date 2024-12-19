AlipayHK 提供「自動領取補貼」功能，市民只需要啟動相關功能，補貼將於每月16號自動存入其 AlipayHK 帳戶餘額；同時亦可透過 AlipayHK 查詢巴士和小巴公共交通工具到站時間，以及即時查詢每月交通支出及補貼領取金額等。領取補貼限期跟現時一樣，為期3個月，補貼逾期前 AlipayHK 亦會發出通知，提醒市民及時領取補貼，減少因遺忘領取而失效。用戶可於 AlipayHK 搜尋欄，搜尋「交通補貼」了解詳情。

此外，以 AlipayHK 連結A. Point Card 乘搭公共交通工具更可即時賺取20倍 A. Point，A. Point 可當現金扣或換取禮券等。

AlipayHK 行政總裁李詠詩表示，AlipayHK 將領取公共交通補貼數碼化，既提升本港智慧城市的形象，又能具體向市民提供一個智能支付及數碼出行的實用又便利的時尚選擇。

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