日本央行最新貨幣政策聲明，將基準利率維持在0.25%不變，符合市場預期。該行重申，通脹趨勢似乎符合其展望期後半段的目標，藉此表明經濟發展符合預期，這也是加息的一個先決條件。日圓貶值見1個月最弱。
行長植田和男是否會在晚些時候的新聞發布會上就下一次加息給出任何暗示，將成為日圓觀察人士關注的焦點。如果日圓繼續下跌，央行可能面臨更大的升息壓力。加拿大皇家銀行駐新加坡的亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示，「有預期認為他將對1月加息作出更強烈的暗示」，「如果他完全不作承諾，那麼美元/日圓的上行勢頭將更足」。
每美元兌日圓曾升值最多0.3%，升值至155.27日圓，是11月21日155.45日圓後最強。現報155.05日圓，升0.16%。連續升值2日，累計升值1.59日圓，對上一次連續升值2日是12月10日。
每百日圓兌港元曾貶值最多0.23%，貶值至5.0067，是11月21日5.0061後最弱。現報5.0135，貶值0.1%。連續貶值2日，累計貶值0.0481，對上一次連續貶值2日是12月10日。
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