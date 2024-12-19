TikTok及其母公司字節跳動表示，這項法律違反了憲法對言論自由權的保護。

TikTok曾請求最高法院在審理此案時暫時擱置該法律。法庭周三選擇暫緩對這一訴求做出回應，而是安排了一天聽取證詞以便在1月19日最後期限前做出終裁。

報道引述1賓夕法尼亞大學的研究員Gus Hurwitz表示，「最高法院不太可能推翻法案，部分是因為今年早些時候大法官 Amy Coney Barrett寫的意見書，其中提到外國的公司和個人不享有第一修正案賦予的權利」。

TikTok發言人Michael Hughes表示，「我們相信法院會裁定對TikTok的禁令違憲，這樣我們平台上超過1.7億的美國人可以繼續行使言論自由權」。

如果法院不阻止禁令，TikTok將於1月19日從移動應用商店下架，那些尚未使用該平台的美國人將無法使用它。最終，當前用戶也將無法訪問該應用程式。

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