彭博社報道，美國最高法院表示，將加急審理TikTok對「不賣就禁」法案的抗議。聆訊安排在1月10日進行，而上述法案將在1月19日正式生效，屆時字節跳動若不能出售TikTok，該短視頻應用將在美國被禁。高院為此特別安排了兩小時來聽取申訴，這個時長是通常的兩倍。
TikTok及其母公司字節跳動表示，這項法律違反了憲法對言論自由權的保護。
TikTok曾請求最高法院在審理此案時暫時擱置該法律。法庭周三選擇暫緩對這一訴求做出回應，而是安排了一天聽取證詞以便在1月19日最後期限前做出終裁。
報道引述1賓夕法尼亞大學的研究員Gus Hurwitz表示，「最高法院不太可能推翻法案，部分是因為今年早些時候大法官 Amy Coney Barrett寫的意見書，其中提到外國的公司和個人不享有第一修正案賦予的權利」。
TikTok發言人Michael Hughes表示，「我們相信法院會裁定對TikTok的禁令違憲，這樣我們平台上超過1.7億的美國人可以繼續行使言論自由權」。
如果法院不阻止禁令，TikTok將於1月19日從移動應用商店下架，那些尚未使用該平台的美國人將無法使用它。最終，當前用戶也將無法訪問該應用程式。
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