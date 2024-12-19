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港元拆息全線向上 1個月HIBOR創兩個月高 貨幣總結餘微增

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升4.63點子至4.52982%，是10月8日後最高，當日報4.61423%。對上一次連升4日是12月12日，當日拆息報4.48125%。

港元現報7.7722元貶值18點子，曾貶值最多34點子，報7.7738元，亦曾升值最多0點子，報7.7704元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.53億元，較再上一日增0.31億元，總結餘是12月10日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.52點子至4.32524%，是11月29日後最高；1星期HIBOR升8.51點子至4.45208%，是10月16日後最高；2星期HIBOR升2.63點子至4.6%，是10月8日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.09點子至4.35375%，是12月17日後最高；6個月期HIBOR升2.35點子至4.18363%，是12月3日後最高；12個月期HIBOR升7.26點子至4.18506%，是9月9日後最高。

美元指數現報108.056升值0.029點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4867%，連續2日收窄，利差是2024年12月12日後最窄，當日差距為-0.4789%。

對上一次連續2日收窄，是2024年12月10日，當日利差報-0.5649%。

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