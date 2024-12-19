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美匯隔晚創兩年高 人民幣貶值見1年最弱 人行加強維穩

聯儲局鷹派減息，美匯指數隔晚創兩年新高，今早亞幣普遍重挫，韓圜跌至金融危機以來最低水平，馬來西亞林吉特觸及8月以來低點。雖然人行增加對匯率維穩力度，人民幣中間價強於市場預期逾1000點，但人民幣亦要見1年最弱。

周四人民幣兌美元中間價調弱至7.1911元，強於市場預期均值1232點，偏強幅度為7月25日以來最大。按照即期匯率在中間價正負2%的區間計算，今日中間價對應的在岸人民幣的貶值底線為7.3349元。

彭博社報道，華僑銀行資深策略師Christopher Wong表示，「中間價模式強化了人民幣匯率將保持穩定的政策意圖，儘管美元走強了超過1%，但中間價會繼續捍衛7.2水平」，人民幣匯率貶值可能是阻力最小的路徑，但人行會在美國加徵關稅之前限制匯率過度貶值。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，「人民幣中間價和市場預測偏離幅度加大，反映出美元走強後人民幣壓力加大，以及人行在加碼維穩」，考慮到人行維穩的決心，預計年底離岸人民幣將保持在7.3附近交投。

報道亦綜合多位交易員表示，在岸市場開收市後時段看到有中資大行報價賣出美元，但沒有來自他們的美元買盤報價，同時股份行自營買入美元的需求旺盛。他們並表示，中資銀行的海外分支在離岸掉期市場融出人民幣較少，導致離岸人民幣流動性偏緊。

離岸人民幣曾貶值最多0.03%，貶值至7.3269元，是2023年11月3日7.3309元後最弱。現報7.3118元，升值0.18%。

在岸人民幣曾貶值最多0.19%，是12月11日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.38%。貶值至7.2992元，是2023年11月3日7.3189元後最弱。現報7.2986元，貶值0.18%。連續貶值7日，累計貶值0.0488元，對上一次連續貶值7日是5月24日。

美匯指數隔晚曾升最多1.23%，是11月6日後最大升幅度，高見108.269，是2022年11月11日108.44後最高。現報108.074，升0.04%。連升3日，累升1.216，對上一次連續升3日是12月10日。

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