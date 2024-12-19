聯儲局鷹派減息，美股急挫，亞股下跌，韓、台、港股均跌逾1%，MSCI亞太指數觸及逾一個月低點，恒指見逾一周低，伙科指齊跌穿20天線。大市成交增17%，北水流入增1.2倍。草姬集團（2593）上市曾升34%，半日升22%。美匯隔晚急升，亞幣貶值，日圓貶值見一個月最弱，人民幣見一年最弱，比特幣跌破10萬美元。
恒指今早低開254點，高位跌146點，低位跌273點，高低波幅126點。上升股份比例為14.8%，下跌為39.62%，無升跌為45.56%。
恒指半日跌198點或1%，報19666點，大市成交金額654億元；國指跌63點或0.88%，報7117點。恒生科技指數收報4409點，跌1.32%。
藍籌股成交金額245.31億元，佔大市成交37.5%；科指成份股成交金額136.29億元，佔大市成交20.83%；國指成份股成交金額199.18億元，佔大市成交30.45%。
24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少5.49%，至80.61億元，佔大市成交12.32%。牛熊證成交金額36.25億元，減少3.63%；窩輪成交金額44.36億元，減少6.95%。
藍籌11隻升，72隻下跌，0隻無升跌。百威（1876）升1.09%，收報7.42元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌3.53%，收報23.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.53元，升1.32%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報34.45元，跌3.91%。
恒指跌穿20天線(19733.73點)。科指跌穿20天線(4417.27點)。
北水南下合計淨流入46.55億元，較上日增加124.88%，淨流入金額是12月17日79.72億元後最多。連續第3日流入，累計流入146.97億元，對上一次連續3日淨流入是12月9日。北水本月累計流入537.1億元。
據報融創（1918）向萬達提仲裁獲受理 要求支付95億人幣股份回購款。收報2.37元，跌3.27%。
草姬集團（2593）今上市，定價3.75元。創上市新高，見5.05元，升34.67%，收報4.6元，升22.67%。
新世界發展（0017）創上市新低，見5.05元，收報5.18元，跌1.71%。
新鴻基地產（0016）收報72元，跌2.64%。
長實集團（1113）收報30.4元，跌1.14%。
恒地（0012）收報23.25元，跌3.53%。
信和置業（0083）見52周低7.47元，收報7.53元，跌2.21%。
華置（0127）收報1.19元，無升跌。
嘉華國際（0173）收報1.74元，跌1.69%。
收租股
太古（0019）收報69.7元，升0.29%。
鷹君（0041）收報10.98元，跌0.9%。
希慎（0014）收報11.64元，跌0.85%。
太古地產（1972）收報15.66元，跌1.88%。
九龍倉置業（1997）收報19.46元，跌1.82%。
九龍倉集團（0004）收報22.1元，跌0.67%。
領展（0823）收報32.35元，跌2.85%。
銀行股
匯控（0005）收報74.4元，跌0.8%。
渣打集團（2888）收報96.65元，跌1.58%。
中銀香港（2388）收報25.05元，跌0.6%。
恒生（0011）收報92.1元，跌1.92%。
東亞銀行（0023）收報9.76元，跌1.01%。
3公司最快今日公布業績，績前表現如下，AEON CREDIT（0900）收報5.75元，跌1.37%。
英皇資本（0717）收報0.058元，升1.75%。
高豐集團控股（2863）收報0.285元，無升跌。
新世界（0017）：得悉網上流傳不實猜測和謠言，全面遵守所有披露要求。創上市新低，見5.05元，收報5.18元，跌1.71%。
雅居樂（3383）委任岳元為執行董事，鄭漢鈞辭獨立非執董。收報0.78元，跌1.27%。
金山科技（0040）旗下KEF內地首間旗艦店在北京開業。收報0.51元，無升跌。
穩定幣條例草案首讀， OSL（0863）：助鞏固香港為全球穩定幣發展和監管中心。收報7.94元，跌1.24%。
美國財政部代表據報警告匯豐渣打及中銀香港等，勿與俄羅斯做生意。匯控（0005）收報74.4元，跌0.8%。
渣打集團（2888）收報96.65元，跌1.58%。
中銀香港（2388）收報25.05元，跌0.6%。
國泰（0293）通過港交所旗下Core Climate結算5萬噸自願碳信用額。收報9.45元，升0.53%。
破頂股包括，瑞豐動力（2025）創上市新高，見3元，收報2.93元，升8.92%；康耐特光學（2276）創上市新高，見17.96元，收報17.3元，無升跌；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見49.5元，收報48.15元，升2.45%；一脈陽光（2522）創上市新高，見64.5元，收報61.85元，跌1.83%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見35元，收報34.95元，升2.95%；德益控股（9900）創上市新高，見8.3元，收報8.16元，升52.24%；毛戈平（1318）創上市新高，見61.7元，收報60.65元，跌0.57%；草姬集團（2593）創上市新高，見5.05元，平上市低位0元，收報4.6元，升22.67%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.8元，收報1080.55元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1163.05元，收報1163.05元，升0%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見116.65元，收報115.95元，升0.04%；大中華控股（0021）創52周高，見0.19元，收報0.16元，升11.11%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.58元，收報2.57元，跌0.39%；金利來集團（0533）創52周高，見1.41元，收報1.4元，升0.72%；王朝酒業（0828）創52周高，見0.48元，收報0.44元，升11.39%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.64元，收報4.61元，跌0.43%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見2.93元，收報2.77元，跌2.46%；華夏控股（1981）創52周高，見1.52元，收報1.5元，升2.04%；榮萬家（2146）創52周高，見1.9元，收報1.9元，升6.15%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.295元，收報0.28元，升3.7%；復宏漢霖（2696）創52周高，見23.9元，收報23.85元，無升跌。
19隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.05元，收報5.18元，跌1.71%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.134元，收報0.141元，跌0.7%；資本界金控（0204）低見0.09元，收報0.1元，跌0.99%；麗豐控股（1125）低見1.11元，收報1.11元，跌12.6%；正通汽車（1728）低見0.073元，收報0.076元，跌9.52%；象興國際（1732）低見0.062元，收報0.065元，跌2.99%；佰達國際控股（1949）低見0.067元，收報0.079元，升3.95%；眾安智慧生活（2271）低見0.46元，收報0.46元，跌9.8%；眾誠能源（2337）低見1.66元，收報1.69元，無升跌；荃信生物－Ｂ（2509）低見7.7元，收報7.87元，跌2.36%。
41隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.92元，收報0.93元，無升跌；科聯系統（0046）低見1.57元，收報1.57元，跌0.63%；大快活集團（0052）低見6.06元，收報6.06元，跌1.62%；渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.23元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.21元，收報2.21元，跌3.91%；信和置業（0083）低見7.47元，收報7.53元，跌2.21%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.92元，跌1.08%；WKK INTL（0532）低見0.305元，收報0.315元，跌4.55%；百利保控股（0617）低見0.495元，收報0.495元，跌4.81%。
異動股
上升異動股，包括，古兜控股（8308）創52周高，見0.6元，收報0.241元，升111.4%；德益控股（9900）創上市新高，見8.3元，收報8.16元，升52.24%；烯石電車新材料（6128）收報0.049元，升25.64%；草姬集團（2593）創上市新高，見5.05元，平上市低位0元，收報4.6元，升22.67%；環能國際（1102）收報0.077元，升20.31%；榮暉控股（8213）見52周低0.3元，收報0.48元，升20%；賞之味（8096）收報0.133元，升18.75%；量子思維（8050）收報0.34元，升17.24%；力豐（集團）（0387）收報0.71元，升16.39%；中國城市基礎設施（2349）收報0.06元，升15.38%；YGM TRADING（0375）收報0.99元，升15.12%。
下跌異動股，包括，華鼎控股（3398）收報0.108元，跌32.5%；泰林科建（6193）收報0.205元，跌31.67%；領地控股（6999）收報0.13元，跌27.78%；豐展控股（1826）收報0.046元，跌23.33%；洢人壹方控股（8305）收報0.13元，跌20.25%；雅仕維（1993）收報0.81元，跌19%；金輪天地控股（1232）收報0.041元，跌18%；中國汽車內飾（0048）收報0.175元，跌16.67%；瑞港建設（6816）收報0.105元，跌15.32%；沛然環保（8320）收報0.095元，跌14.41%。
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