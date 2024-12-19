美國聯儲局一如預期減息0.25厘，並暗示明年減息步伐放緩。恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局先前一直低估了美國經濟的表現，該行認為美聯儲最新言論最主要是想調整對經濟和通脹的預測。當美國經濟和就業保持較佳狀態，聯儲局也不應急於減息。市場對議息後的短期拋售，相信是先前過於盼望一個一直會保持鴿派的聯儲局而落空的結果。
梁君馡認為，2025年美國企業將受惠減稅和較全面的板塊盈利復蘇，特朗普未來關稅政策對美國通脹的影響仍是變數，但預期其新政並不會希望衝擊美國經濟與通脹。美國股市今年以來大漲兩成後，估值已不便宜，未來波幅料會更高，所以分散板塊投資而不僅是偏重高增長股相當重要。亞洲股市估值偏低，面對調整的壓力相對較小，未來料仍將受惠內地經濟刺激政策，和區內緊密貿易表現。
梁君馡又指，股票市場大幅波動之際，債券資產能扮演穩定收益和整體投資風險的重要角色，未來債券投資偏重3-6年存續期的美元債券，及受鴿派歐央行支持的歐洲債市。
其他報道
中國發布「境外會計組織境內業務活動管理辦法」 明確各部門職責分工等
港元拆息全線向上 1個月HIBOR創兩個月高 貨幣總結餘微增
中國金融時報：從「穩健」到「適度寬鬆」央行支持性貨幣政策立場不變
AlipayHK明年起被納入政府「公共交通費用補貼計劃」 提供自動領取補貼功能
恒指低開254點 科指跌1.7% 跌穿20天線 草姬上市升25%
特朗普「反對」維持政府開支權宜法案 呼籲國會即討論債務上限問題
美股見4個月最大跌幅 道指跌1123點 美債息上升 息差擴闊
聯儲局減息25基點 明年只減兩次 鮑威爾言論偏鷹 道指挫1123點 50年最長跌浪