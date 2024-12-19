梁君馡認為，2025年美國企業將受惠減稅和較全面的板塊盈利復蘇，特朗普未來關稅政策對美國通脹的影響仍是變數，但預期其新政並不會希望衝擊美國經濟與通脹。美國股市今年以來大漲兩成後，估值已不便宜，未來波幅料會更高，所以分散板塊投資而不僅是偏重高增長股相當重要。亞洲股市估值偏低，面對調整的壓力相對較小，未來料仍將受惠內地經濟刺激政策，和區內緊密貿易表現。

梁君馡又指，股票市場大幅波動之際，債券資產能扮演穩定收益和整體投資風險的重要角色，未來債券投資偏重3-6年存續期的美元債券，及受鴿派歐央行支持的歐洲債市。

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