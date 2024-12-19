同時，於今年12月6日公司註冊處處長已發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，確認根據公司條例第16部於香港註冊公司的新英文及中文名稱。「新創建集團有限公司」已不再用作公司的中文名稱。

公司指，在聯交所買賣股份的英文股份簡稱將由「NWS HOLDINGS」更改 為「CTF SERVICES」，而中文股份簡稱將由「新創建集團」更改為「周大福創建」，自2025年1月2日上午九時正起生效。但公司於香港聯交所的股份代號保持不變，仍為「00659」。

公司又同時更改公司標誌，但更改公司名稱及更改公司標誌將不會影響股東的任何權利或本集團的日常業務營運及其財務狀況。

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