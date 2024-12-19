路透社引述消息指，蘋果正與騰訊（0700）及字節跳動洽商，將其AI模型用於在內地出售的iPhone。
目前，蘋果使用ChatGPT的AI功能，不過，內地要求推出生成式AI前需得到政府批准，ChatGPT未能在內地提供服務，故蘋果需要尋找本地供應商。
報道指，洽談正處於初步階段，字節跳動不予置評，蘋果、騰訊未回覆查詢。
報道亦指，蘋果和百度（9888）一直在就在中國使用後者的AI模型進行談判，但本月 The Information 報道稱，由於技術問題，包括使用 iPhone 用戶資料訓練AI模型的爭議，討論遭遇挫折。百度沒有立即回應查詢。
騰訊早段隨大市跌最多1.13%，低見401.4元，是12月5日400.8元後最低。消息公布後曾升最多3.2%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為4.4%，高見419元，是12月12日422.8元後最高。現報417.6元，升2.86%。連升2日，累計升15元，對上一次連升2日是12月6日。
百度（9888）曾跌最多6.84%，是11月22日後最大跌幅，當日跌幅為10.32%。低見81.75元，是12月2日81.75元後最低。現報83.75元，跌4.56%。
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