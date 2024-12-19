目前，蘋果使用ChatGPT的AI功能，不過，內地要求推出生成式AI前需得到政府批准，ChatGPT未能在內地提供服務，故蘋果需要尋找本地供應商。

報道指，洽談正處於初步階段，字節跳動不予置評，蘋果、騰訊未回覆查詢。

報道亦指，蘋果和百度（9888）一直在就在中國使用後者的AI模型進行談判，但本月 The Information 報道稱，由於技術問題，包括使用 iPhone 用戶資料訓練AI模型的爭議，討論遭遇挫折。百度沒有立即回應查詢。

騰訊早段隨大市跌最多1.13%，低見401.4元，是12月5日400.8元後最低。消息公布後曾升最多3.2%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為4.4%，高見419元，是12月12日422.8元後最高。現報417.6元，升2.86%。連升2日，累計升15元，對上一次連升2日是12月6日。

百度（9888）曾跌最多6.84%，是11月22日後最大跌幅，當日跌幅為10.32%。低見81.75元，是12月2日81.75元後最低。現報83.75元，跌4.56%。

其他報道

鴻海據報洽購雷諾所持日產股份

內銀據報上月調升首套房平均房貸利率 3年內首次

【有片：埋身擊】美元兌日圓須上破阻力 否則可能從高位回落

半日沽空金額增38% 盈富沽空增近2倍

新創建將成歷史 明年1月2日起以「周大福創建」交易

恒指半日跌198點 成交增17% 北水流入增1.2倍 草姬半日升22%

匯豐下調最優惠利率0.125厘至5.25厘

恒生：鮑威爾最新言論主要是調整對經濟和通脹預測

中國發布「境外會計組織境內業務活動管理辦法」 明確各部門職責分工等

「新債王」岡拉克料聯儲局明年最多減息兩次