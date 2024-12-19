植田和男在政策決定後的新聞發布會上說，缺乏薪資信息是央行這次按兵不動的原因之一。植田和男指，日本經濟正在溫和復蘇，價格趨勢預計將逐步向上；實際利率仍處於非常低的水平，若經濟展望實現將加息。植田和男表示，經濟和通脹面臨的不確定性仍然很高，圍繞美國政策的不確定性依然很高。

每美元兌日圓曾升值最多0.96%，是12月4日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.09%。升值至156.29日圓，是11月15日156.75日圓後最強。現報156.24日圓，升值0.93%。連續升值2日，累計升值2.78日圓，對上一次連續升值2日是12月10日。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.93%，是12月4日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.06%。貶值至4.9714，是11月15日4.9651後最弱。現報4.9714，貶值0.93%。連續貶值2日，累計貶值0.0902，對上一次連續貶值2日是12月10日。

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