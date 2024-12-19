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日圓兌港元重返4算 日央行等春季薪資談判

日本央行行長植田和男表示需要觀察明年春季薪資談判的勢頭來決定政策後，意味日本短期內未會加息，日圓午後貶值擴大，兌港元跌穿5算。

植田和男在政策決定後的新聞發布會上說，缺乏薪資信息是央行這次按兵不動的原因之一。植田和男指，日本經濟正在溫和復蘇，價格趨勢預計將逐步向上；實際利率仍處於非常低的水平，若經濟展望實現將加息。植田和男表示，經濟和通脹面臨的不確定性仍然很高，圍繞美國政策的不確定性依然很高。

每美元兌日圓曾升值最多0.96%，是12月4日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.09%。升值至156.29日圓，是11月15日156.75日圓後最強。現報156.24日圓，升值0.93%。連續升值2日，累計升值2.78日圓，對上一次連續升值2日是12月10日。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.93%，是12月4日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.06%。貶值至4.9714，是11月15日4.9651後最弱。現報4.9714，貶值0.93%。連續貶值2日，累計貶值0.0902，對上一次連續貶值2日是12月10日。

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