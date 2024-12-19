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Mastercard經濟研究所預計香港明年經濟增長2.7%

Mastercard經濟研究所公布2025年展望，預期明年的香港經濟將增長2.7%，主要受政府增加刺激經濟及促進增長的措施以應對消費者信心疲弱和房地產市場放緩等不利因素影響。而內地經濟則維持穩定增長4.5%。美國減息、港元預計走弱，以及中國內地加大刺激措施等因素則有利香港經濟增長。

Mastercard經濟研究所預計，今年全球經濟錄得3.1%增長，預期來年將達到3.2%，內地和香港經濟將符合全球走勢。亞太地區增長持續，並與今年水平相若。而通脹降低和利率放寬政策則可減輕消費者和家庭的經濟壓力。

隨著通貨緊縮的大環境紓緩消費者負擔，Mastercard經濟研究所預計亞太地區的勞動市場將變得緊張。旅游業方面，2024年總旅客人數較2019年下滑12%，部分可歸因於東北亞，尤其中國內地和日本的外遊人數仍未復蘇至疫前水平。但來年亞太地區的旅遊業依然預期維持穩健。

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