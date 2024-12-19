Mastercard經濟研究所預計，今年全球經濟錄得3.1%增長，預期來年將達到3.2%，內地和香港經濟將符合全球走勢。亞太地區增長持續，並與今年水平相若。而通脹降低和利率放寬政策則可減輕消費者和家庭的經濟壓力。

隨著通貨緊縮的大環境紓緩消費者負擔，Mastercard經濟研究所預計亞太地區的勞動市場將變得緊張。旅游業方面，2024年總旅客人數較2019年下滑12%，部分可歸因於東北亞，尤其中國內地和日本的外遊人數仍未復蘇至疫前水平。但來年亞太地區的旅遊業依然預期維持穩健。

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