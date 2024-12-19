moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

深圳國際600萬平方米高標倉開幕

深圳國際（0152）宣佈，今天舉行深圳國際高標倉600萬平方米開倉儀式暨首屆重要客戶交流會，來自全國200家客戶出席。該集團在會上發佈了6大重要客戶權益宣言，並與順豐豐翼、天空飛車、深智城、低空産業公司等4家低空經濟産業知名企業，以及深圳航空業協會、深圳低空經濟産業協會等2家協會達成戰略合作，投資佈局低空經濟關鍵節點，共謀低空經濟商機，助力深圳打造「天空之城」。

深圳國際總裁劉征宇指出，截至目前集團在全國41座城市佈局了66個項目，其中46個項目已投入運營，運營管理總面積達到600萬平方米，高標倉市佔率則排名「深圳第一、全國第七」，躋身全國物流地產第一梯隊，標誌著深圳國際在物流基礎設施發展的里程碑。

隨著「2個樞紐港+1個集貨港+1個配給港」的聯網佈局形成，深圳國際的港口板塊年輸送量達1億噸，經營效益處行業領先水平，預計到2025 年底，深圳國際的高標倉運營管理面積將達到800萬平方米，行業排名快速向「灣區前三，全國前五」挺進。

目前深國已形成了以高標倉為核心產品的全國物流園區網絡，在深圳、上海、佛山、天津、武漢及成都等12 座城市實現「一城多園」，並聚焦戰略區域構建了規模網絡，形成點線面協同效應。公司所投產項目超過90%位處國內核心經濟圈，包括大灣區、長三角、京津冀和成渝雙城經濟圈等。副總裁范志勇在交流會上還發佈6大重要客戶權益宣言，包括專屬服務、優先續租、定制倉庫、嫁接資源、綜合服務、政企優惠等。

 

 

其他報道

東亞調低利率0.125厘

渣打下調港元最優惠貸款利率0.125厘

瑞穗：人行難扭轉人民幣貶值趨勢

Mastercard經濟研究所預計香港明年經濟增長2.7%

中小銀行跟隨減息 工銀減P 0.125厘

中銀香港下調最優惠利率0.125厘

ZA Bank加密貨幣交易服務新增AVAX和LINK

銀河國際：減息有利本港住宅銷售 首選新地

滬深三大指數個別走 滬指跌0.36% 深證成指連升兩個交易日

日圓兌港元重返4算 日央行等春季薪資談判

蘋果內地Iphone據報擬用騰訊、字節跳動AI 騰訊倒升3% 百度挫逾6%

鴻海據報洽購雷諾所持日產股份

內銀據報上月調升首套房平均房貸利率 3年內首次