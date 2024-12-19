深圳國際總裁劉征宇指出，截至目前集團在全國41座城市佈局了66個項目，其中46個項目已投入運營，運營管理總面積達到600萬平方米，高標倉市佔率則排名「深圳第一、全國第七」，躋身全國物流地產第一梯隊，標誌著深圳國際在物流基礎設施發展的里程碑。

隨著「2個樞紐港+1個集貨港+1個配給港」的聯網佈局形成，深圳國際的港口板塊年輸送量達1億噸，經營效益處行業領先水平，預計到2025 年底，深圳國際的高標倉運營管理面積將達到800萬平方米，行業排名快速向「灣區前三，全國前五」挺進。

目前深國已形成了以高標倉為核心產品的全國物流園區網絡，在深圳、上海、佛山、天津、武漢及成都等12 座城市實現「一城多園」，並聚焦戰略區域構建了規模網絡，形成點線面協同效應。公司所投產項目超過90%位處國內核心經濟圈，包括大灣區、長三角、京津冀和成渝雙城經濟圈等。副總裁范志勇在交流會上還發佈6大重要客戶權益宣言，包括專屬服務、優先續租、定制倉庫、嫁接資源、綜合服務、政企優惠等。

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