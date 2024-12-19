美匯隔晚急升，亞幣貶值，日圓貶值見一個月最弱，人民幣見一年最弱，比特幣跌破10萬美元。

恒指今早低開254點，高位跌15點，低位跌273點，高低波幅258點。上升股份比例為21.15%，下跌為43.59%，無升跌為35.24%。

恒指收市跌112點或0.56%，報19752點，大市成交金額1428億元，較上日增加32.85%，是12月13日1584.77億元成交後最多；國指跌28點或0.4%，報7152點。恒生科技指數收報4439點，跌0.66%。

藍籌股成交金額629.82億元，佔大市成交44.1%；科指成份股成交金額390.6億元，佔大市成交27.35%；國指成份股成交金額535.78億元，佔大市成交37.51%。

24隻雙櫃台股，總成交0.67億元人民幣，相當於約0.71億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加11.31%，至94.95億元，佔大市成交6.64%。牛熊證成交金額44.05億元，增加17.1%；窩輪成交金額50.9億元，增加6.75%。

藍籌13隻升，68隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升4.43%，收報70.75元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌4.16%，收報84.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，22隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報70.75元，升4.43%；跌幅最大的是百度（9888）收報84.1元，跌4.16%。

恒指20天線(19738.05點)失而復得。科指跌穿20天線(4418.75點)。

北水南下合計淨流入146.01億元，較上日增加605.36%，淨流入金額是12月2日196.53億元後最多。連續第3日流入，累計流入246.44億元，對上一次連續3日淨流入是12月9日。北水本月累計流入636.56億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.37%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.3%。低見19591.49點，是12月6日19566.29點後最低。收市報19752.51點，是12月17日後收市新低，當日報19700.48點。

科指曾跌最多1.81%，是12月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.96%。低見4388.02點，是12月17日4360.96點後最低。收市報4439.47點，是12月17日後收市新低，當日報4389.08點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是12月9日。

國指曾跌最多1.36%，是12月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.6%。低見7083.11點，是12月17日7079.17點後最低。收市報7152.13點，是12月17日後收市新低，當日報7105.44點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是12月3日。

午後消息股表現

深圳國際（0152）600萬平方米高標倉開幕。收報6.73元，跌0.44%。

蘋果內地Iphone據報擬用騰訊、字節跳動AI。騰訊（0700）收報415.2元，升2.27%。

百度（9888）收報84.1元，跌4.16%。

手機設備

丘鈦（1478）收報6.54元，升4.64%。

舜宇（2382）收報70.75元，升4.43%。

高偉電子（1415）收報28.9元，升2.85%。

瑞聲（2018）收報37.55元，升2.04%。

新創建（0659）將成歷史 明年1月2日起以「周大福創建」交易。收報7.64元，跌0.91%。

今早及隔晚消息股表現

據報融創（1918）向萬達提仲裁獲受理 要求支付95億人幣股份回購款。收報2.39元，跌2.45%。

草姬集團（2593）今上市，定價3.75元。曾新高見5.05元，升34.66%，收報4.14元，升10.4%。

美國減息

本地地產股

新世界發展（0017）創上市新低，見5.05元，收報5.18元，跌1.71%。

新鴻基地產（0016）收報72.3元，跌2.23%。

長實集團（1113）收報30.6元，跌0.49%。

恒地（0012）收報23.3元，跌3.32%。

信和置業（0083）見52周低7.47元，收報7.59元，跌1.43%。

華置（0127）收報1.18元，跌0.84%。

嘉華國際（0173）收報1.75元，跌1.13%。

收租股

太古（0019）收報69.3元，跌0.29%。

鷹君（0041）收報10.78元，跌2.71%。

希慎（0014）收報11.6元，跌1.19%。

太古地產（1972）收報15.56元，跌2.51%。

九龍倉置業（1997）收報19.54元，跌1.41%。

九龍倉集團（0004）收報21.95元，跌1.35%。

領展（0823）收報32.5元，跌2.4%。

銀行股

匯控（0005）收報74.35元，跌0.87%。

渣打集團（2888）收報96.6元，跌1.63%。

中銀香港（2388）收報25.1元，跌0.4%。

恒生（0011）收報92元，跌2.02%。

東亞銀行（0023）收報9.81元，跌0.51%。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，AEON CREDIT（0900）收報5.78元，跌0.86%。

英皇資本（0717）收報0.057元，無升跌。

高豐集團控股（2863）收報0.285元，無升跌。

新世界（0017）：得悉網上流傳不實猜測和謠言，全面遵守所有披露要求。創上市新低，見5.05元，收報5.18元，跌1.71%。

雅居樂（3383）委任岳元為執行董事，鄭漢鈞辭獨立非執董。收報0.78元，跌1.27%。

金山科技（0040）旗下KEF內地首間旗艦店在北京開業。收報0.52元，升1.96%。

穩定幣條例草案首讀， OSL（0863）：助鞏固香港為全球穩定幣發展和監管中心。收報7.85元，跌2.36%。

美國財政部代表據報警告匯豐渣打及中銀香港等，勿與俄羅斯做生意。匯控（0005）收報74.35元，跌0.87%。

渣打集團（2888）收報96.6元，跌1.63%。

中銀香港（2388）收報25.1元，跌0.4%。

國泰（0293）通過港交所旗下Core Climate結算5萬噸自願碳信用額。收報9.5元，升1.06%。

破頂股表現

破頂股包括，新華文軒（0811）創上市新高，見11.42元，收報11.34元，升0.18%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見3元，收報2.85元，升5.95%；康耐特光學（2276）創上市新高，見18.18元，收報17.88元，升3.35%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.31元，收報4.31元，升0.7%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見51.9元，收報49.6元，升5.53%；一脈陽光（2522）創上市新高，見64.5元，收報63.2元，升0.32%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見35.85元，收報35.4元，升4.27%；德益控股（9900）創上市新高，見8.3元，收報7.73元，升44.22%；毛戈平（1318）創上市新高，見61.7元，收報59.6元，跌2.3%；草姬集團（2593）創上市新高，見5.05元，平上市低位0元，收報4.14元，升10.4%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1104.95元，收報1104.95元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1080.85元，收報1080.55元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1163.05元，收報1163.05元，升0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見570.5元，收報570.5元，升0.04%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見116.65元，收報115.95元，升0.04%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1074元，收報1074元，升0.23%；大中華控股（0021）創52周高，見0.19元，收報0.158元，升9.72%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.375元，收報0.355元，跌4.05%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.58元，收報2.55元，跌1.16%；金利來集團（0533）創52周高，見1.41元，收報1.41元，升1.44%；達利國際（0608）創52周高，見1.76元，收報1.76元，升0.57%；王朝酒業（0828）創52周高，見0.48元，收報0.46元，升16.46%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.64元，收報4.61元，跌0.43%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見2.93元，收報2.46元，跌13.38%；椰豐集團（1695）創52周高，見0.11元，收報0.108元，升0.93%；華夏控股（1981）創52周高，見1.52元，收報1.42元，跌3.4%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見5.05元，收報5.18元，跌1.71%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.134元，收報0.143元，升0.7%；資本界金控（0204）低見0.085元，收報0.09元，跌10.89%；麗豐控股（1125）低見1.11元，收報1.11元，跌12.6%；浦江中國（1417）低見0.17元，收報0.172元，升0.58%；培力農本方（1498）低見0.55元，收報0.58元，升1.75%；正通汽車（1728）低見0.073元，收報0.076元，跌9.52%；象興國際（1732）低見0.062元，收報0.065元，跌2.99%；佰達國際控股（1949）低見0.067元，收報0.076元，無升跌；萬寶盛華（2180）低見4元，收報4元，跌4.31%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，CHEVALIER INT'L（0025）低見3.95元，收報4.04元，跌5.39%；遠東發展（0035）低見0.91元，收報0.92元，跌1.08%；科聯系統（0046）低見1.54元，收報1.54元，跌2.53%；大快活集團（0052）低見6.06元，收報6.11元，跌0.81%；渝太地產（0075）低見0.23元，收報0.24元，升4.35%；REGAL INT'L（0078）低見2.21元，收報2.21元，跌3.91%；信和置業（0083）低見7.47元，收報7.59元，跌1.43%；漢國置業（0160）低見1.1元，收報1.1元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；正商實業（0185）低見0.155元，收報0.155元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，古兜控股（8308）創52周高，見0.6元，收報0.215元，升88.6%；德益控股（9900）創上市新高，見8.3元，收報7.73元，升44.22%；奇士達（6918）收報0.187元，升43.85%；微盟集團（2013）收報2.05元，升35.76%；環能國際（1102）收報0.081元，升26.56%；浩森金融科技（3848）收報3.89元，升24.28%；中國集成控股（1027）收報1元，升23.46%；金力集團（3919）收報0.055元，升22.22%；冠均國際控股（1629）收報0.182元，升21.33%；閩港控股（0181）收報0.086元，升21.13%；量子思維（8050）收報0.35元，升20.69%。

下跌異動股，包括，光尚文化控股（8082）收報0.04元，跌35.48%；泰林科建（6193）收報0.22元，跌26.67%；新明中國（2699）收報0.012元，跌25%；新天地產集團（0760）收報0.171元，跌22.27%；領地控股（6999）收報0.144元，跌20%；萬華媒體（0426）收報0.05元，跌19.35%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.146元，跌18.89%；維太創科（6133）收報0.137元，跌18.45%；景瑞（1862）收報0.031元，跌18.42%。

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