金管局公布，參與銀行包括中銀香港、信銀國際、花旗、大新、恒生、匯豐、理慧銀行（livibank）、法國興業銀行和渣打，技術合作夥伴包括阿里雲、百度、四方精創和燃希。每個用例均經過由學術界、金管局和數碼港專家組成的評選委員會嚴格排序，重點考量用例的創新水平、技術複雜性、對行業的預期貢獻，及是否遵循公平使用原則。

入選的參與者將可陸續開始使用數碼港營運的人工智能超級計算中心的專屬平台，預計技術測試將於2025年初開始持續至2025年中。金管局及數碼港將在測試過程中以互動和持續演進的方式，向參與者提供監管意見和技術支持。金管局亦會從測試中汲取經驗，並與業界分享實務指引。

金管局計劃在2025年第1季末公布GenA.I.沙盒第二批參與者的申請程序，並將在申請截止前分享首批參與者的見解和經驗，以協助第二批參與者制定測試用例。

金管局副總裁阮國恒表示，樂見銀行業熱衷探索GenA.I.，反映不同規模銀行對其業務和服務應用嶄新技術持積極和開放態度。隨着市場持續創新，GenA.I.沙盒將為業界提供一個風險可控的試驗場。我們期待參與者的測試成果，並會與業界分享經驗。

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