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證監會告誡公眾提防可疑投資產品投放的Facebook廣告

證監會告誡公眾，提防Alpha Advice就一項名為「Litigation Asset-Backed Notes」或「90-Day Notes」的可疑投資產品所付費投放的Facebook廣告，並指有關「Litigation Asset-Backed Notes」或「90-Day Notes」的Facebook廣告看來是以香港投資者為對象，當中提及債權證的常見特點，強調證監會並無根據《證券及期貨條例》認可該等廣告。

證監會指，有關廣告可能構成《公司（清盤及雜項條文）條例》所指的「招股章程」，但其卻沒有根據該條例獲證監會批准登記。證監會因此懷疑，該等廣告的發出可能已違反《證券及期貨條例》及／或《公司（清盤及雜項條文）條例》。

「Litigation Asset-Backed Notes」或「90-Day Notes」及其相關詳情已在2024年12月19日登載於證監會的可疑投資產品警示名單上。證監會將就任何違法行為採取適當行動。

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