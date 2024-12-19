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周大福明年首推100%再生金產品系列

周大福（1929）公布可持續發展2049藍圖，聚焦於環境、人才及行業三大核心支柱，目標於2030年前將集團整體的排放量減少50% ，以及在2049年實現淨零排放，其中一項重點計劃為提高再生貴金屬的應用。集團將從2025年開始推出由100%再生黃金製成的產品系列，成爲首個推出採用再生金製造的產品系列的中國珠寶品牌，並逐步提高再生金在其他產品組合中的應用，以減少依賴新開採貴金屬。

此外，為確保貴金屬及其他原材料均可追溯至負責任的來源，周大福目標於2029年邁向100% T•MARK鑽石可追溯性，令所有T•MARK鑽石來源均可追溯至原產國，並致力邁向可追溯至礦場。自2025財政年度（2024年4月1日）起，集團所有新採購的TMARK鑽石均已可追溯到其原產國。

周大福集團亦正逐步過渡至低影響營運模式，於2030年前將產品包裝物料對環境的影響顯著減少五成。亦採取潔凈生產模式，調整或替換生產流程，以減少生產過程中有害化學品的使用強度。

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