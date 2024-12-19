香港開賭又有冇得賭？原先想講澳門賭業前景，但可能會變成香港開賭的可能性。幸好澳門回歸25周年，被高調形容為掌上明珠，又可以專注討論濠賭股前景，而其中一個可能，就是走出去和「澳特估」階級。

爸爸又好，破地獄都好，可惜是呂志和最終未能見證澳門回歸25年（銀娛明年都好像也20周年），因為他對於當地賭業突破性發展可說是勞苦功高。

呂耀東已繼任銀娛主席。他之前形容父親的人生很傳奇及豐盛，並感恩來到的朋友為父親送別，我父親是識人滿天下的人，真是很多香港、澳門以至內地領導或好朋友。

這也是真的。看呂志和的後事安排，誇張點說，彷彿可以看到濠賭股的前世今生，行業「來生的往生」。十人扶靈名單當中，佔八人是澳港官員，其餘兩人，一位公開是嘉華和銀娛中人，最後一人相信是私交。

如此高規格當然是認可其生前豐功偉績，再放大睇，亦像澳門賭業發展一樣，要由政府主持大局，中央主導，賭場aka娛樂場聽話經營，配合由前十年的高速擴張後十年的低調發展。

和香港大家族之間的交情體面又很不一樣，「彤叔當日你會見到誠哥同四叔不避諱出面」，但澳門賭業感覺好像很疏遠，可能比起香港地產商的規模、歷史和根基都有一段距離，不過亦可能因為由當局睇場，唔到你哋幾個之間說了算。

但其實都是大家聯手投地和投牌？ 2002年澳門開放賭權，當時政府通過競投招標的形式，僅發出3張博彩經營權牌照（即「正牌」）予澳博、永利，以及銀娛和金沙合組的財團。到2022年正式改發6個賭牌 ，令所謂「三正三副」時代成歷史。

再下一個十年，我相信濠賭股將變成一支「半國家隊」，充當中國拓展海外娛樂場及渡假村的「窗口公司」，在東南亞地區做一張好牌，或壞牌。正如《經濟學人》所言，內地亦要管好潛在跨境或網上賭錢的走資渠道。其實與其禁之不絕，不如在海外無形吸納監控，也好發揮在區內的政經影響力。

今年中便傳出泰國正修例開放賭權，容許賭場合法化，據悉擬發出5個賭牌，最快2029年開業，當時據報已有澳門賭企表示有興趣在當地發展。法案有望在明年通過。

邊個想做泰國賭王？拉斯維加斯金沙及永利度假村，已表達有興趣於泰國開賭。至於「中國澳門」代表，則有銀娛（0027）和美高梅中國（2282），而澳博（0880）擬集中於澳門營運，因其優先仍為提升上葡京業務。它們走不走出去，當然是要中央首肯多於股東支持。

（為呂志和扶靈排最後的「第十人」，在名冊上有名有姓但在商界亦無名無名。網上資料顯示，這位馮先生曾聲稱曾陪同呂志和坐私人飛機去緬甸定柬埔寨考察。都可以視之為愛國商人不斷踩線。）

否則走出去投資不成，退一步，即意味國家會進一步集中提升澳門地位，如此濠賭股也可變身「澳特估」，就是穩定的派（高）息政策。它們由發展初期完全不派息，到選擇性只派特別股息，如果可以像澳門政府年年派錢，有明確穩定派息政策，公用股收成期。

而在此之前，濠賭股仍有好一段路要行。摩根士丹利對2025年看法仍相對保守，預期明年澳門博彩收益及EBITDA只會有中單位數增長，分別升5%及6%。賭收相當於2019年的118%，即回復到疫前水平。

至於有關香港開賭的零星討論，相信中短期都是繼續流於討論。難道香港窮得只能夠開賭？國家制定粵港澳大灣區9+2發展，有明確分工，例如澳門及橫琴是休閒娛樂事業，很難想像一個地方政府bottom up想改便改，即是暫時都是坐著郵輪出公海。

有云生意淡薄，不如賭博。香港特區開賭理論上是可以增加庫房收入，先不去計社會成本有多大，但實際上很大可能會變為國家走資中心，禍害是香港結構性財赤多十年八載都比不上。雖然失業高才通們錯過了做荷官的機會是很可惜，但唯有委屈他們繼續在小紅書sell保險。

久利生