文章日期：2024年12月19日 17:43
《財聯社》引述消息報道，內地多地證監局近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。
據報，有券商研究所已在內部發文，加強對分析師的管理，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調研報是觀點的唯一標準，不要為博眼球說一些出格的話語，不可存僥幸心理試探監管紅線。
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