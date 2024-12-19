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據報中證監促券商加強規範首席經濟學家、分析師等公開言論

《財聯社》引述消息報道，內地多地證監局近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。