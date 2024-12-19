首9個月收入13.05億元，按年增9.36%，淨利息收入按年增8.6%至10.08億元﹔利息支出按年增27.23%至9720萬元，主要由於增加借款以支付應收款項結餘及銀行同業拆息利率普遍上升。首9個月營運收入按年增9.2%至12.18億元。

集團指，消費者消費行為的變化和高利率環境，加上資本和房地產市場的低迷，導致信貸違約保持在高位，經濟指標在報告期內持續疲弱。儘管於報告期間，客戶貸款及應收款項總額持續增加，但集團於第三季度得以穩定減值虧損的增加，減值虧損及減值準備數額逐步由去年同期的2.64億元，增加28.8%至期內的3.4億元。

集團指，隨著美國減息和中國內地實施刺激措施，香港的整體營商環境正逐步改善。全球經濟的持續增長和本地政府的支援性政策預計將進一步刺激入境旅遊和私人消費，推動本地和海外消費的增長。

但公司預計第四季出境旅遊和跨境購物將繼續影響香港的零售業，從而可能影響資產投資和消費者情緒。展望未來，預計本地經濟將保持逐步增長，政府實施吸引資本和人才的措施可能會進一步推動消費支出。

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