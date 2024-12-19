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澳門航空擬尋求注資16億澳門元 澳娛為股東

澳門立法會第二常設委員會發表意見書，披露澳門航空公司在2024年面對多重不利因素影響，經營十分困難，資產負債率高達99.5%，淨資產只餘1400萬澳門元，相對資本額達8.42億澳門元，或觸發《商法典》淨資產不足資本額一半的條文。由於該公司流動性緊張，面臨銀行償還貸款及利息支出壓力，因此其母公司中國國際航空（0753）向澳門政府提出，向澳門航空注資，初步建議增資16億澳門元，澳門政府應佔出資3.4413億澳門元。

現時澳門航空除了國航為大股東外，澳門政府及澳門博彩（0880）的母公司澳門旅遊娛樂公司（澳娛），亦為澳門航空的股東。在澳門航空需要尋求注資外，該意見書尚披露，澳門政府擬向澳門國際機場專營股份注資9億澳門元。現時澳娛亦為機場的股東之一。

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