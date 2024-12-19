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中國商飛：C929已在詳細設計階段 C939正預研

內地傳媒報道，在今日舉行的哈爾濱國際航空樞紐建設大會上，中國商飛公司副總經理魏應彪披露，C919飛機在進行高原型詳細設計以及加長型初步總體方案論證。加長型主要是針對中遠程市場的運營而設計，可以在兩艙布局下搭載210名乘客，航程為4500公里。

與此同時，C919飛機還在申請歐盟認證，這也是在歐美打開市場的前提。今年7月，歐盟航空安全局（EASA）代表團已在上海對C919飛機進行了實地檢查，並給予「積極反饋」。此外，比C919座級更大的C929已在詳細設計階段。

今年珠海航展期間，中國國航與中國商飛公司簽署了C929客機的首家用戶框架協議，意向成為C929寬體客機的全球首家用戶。在今天的會議上，中國商飛還提到了比C929更大的C939飛機，目前正在進行預研。另外還在布局下一代飛機，包括電能，氫能，混合能源，可持續航空燃料等。

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