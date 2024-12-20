個股方面，英特爾據悉為晶片子公司Altera篩選出下一輪競購者名單，將要求競購方在接近1月底前提交正式的競購方案。聯邦快遞將分拆價值超過300億美元的貨運部門，聚焦核心業務，收市後時段升逾8%。美光科技股價大跌16%，此前這家晶片製造商給出的收入展望遠遜分析師預期。

道瓊斯工業平均指數收漲15點，升幅0.04%，報42342點。標普500指數收跌5點，跌幅0.09%，報5867點。納斯達克綜合指數收跌19點，或0.11%，報19372點。

美國運通升1.84%，報293.08美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而聯合健康跌2.1%，報489.25元，拖累道指64點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報249.79元，升0.7%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報188.51元，升0.05%，亞馬遜(美：AMZN)收市報223.29元，升1.25%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報595.57元，跌0.27%，英偉達(美：NVDA)收市報130.68元，升1.37%，微軟(美：MSFT)收市報437.03元，跌0.08%，Tesla (美：TSLA)收市報436.17元，跌0.89%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.52%，報506點。德國DAX指數收跌1.35%，報19969點；法國CAC 40指數跌1.23%，報7294點；英國富時100指數收跌1.15%，報8105點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.06%，報6792點。

美國2年期債息曾跌最多1.65%，是12月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.67%。低見4.2826厘，是12月18日4.2067厘後最低。收市報4.3165厘，是12月17日後收市新低，當日報4.2447厘。

美國10年期債息曾升最多1.73%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為2.8%。高見4.5923厘，是5月30日4.6257厘後最高。收市報4.5621厘，是5月29日後收市新高，當日報4.6117厘。連升9日，累計升0.1654厘，對上一次連升9日是2017年3月9日。

美2年期10年期債息差曾高見27.643基點，是2022年6月7日31.076基點後最闊。收市報24.141基點，是2022年6月8日後收市最闊，當日報24.55基點。連續3日擴闊，累計9.789基點，對上一次連升3日是12月10日。

美3個月10年期債息差曾高見25.369基點，是2022年10月24日28.043基點後最闊。收市報22.237基點，是2022年10月24日後收市最闊，當日報22.517基點。連續第2日擴闊，累計15.669基點，對上一次連升2日是12月6日。

金龍指數曾跌最多0.07%，是12月18日後最大跌幅，當日跌幅為2.76%。低見6791.68點，是12月18日6772.25點後最低。收市報6792.63點，是12月5日後收市新低，當日報6775.42點。連跌2日，累計跌171.6點，對上一次連跌2日是12月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月11日。

道指曾升最多1.09%，是11月25日後最大升幅，當日升幅為1.17%。高見42787.85點，是12月18日43688.97點後最高。收市報42342.24點，是12月17日後收市新高，當日報43449.9點。連續第11日陰燭，對上一次連續第11日陰燭是1986年12月22日。

標指曾跌最多0.1%，是12月18日後最大跌幅，當日跌幅為3.02%。低見5866.07點，是11月20日5860.56點後最低。收市報5867.08點，是11月5日後收市新低，當日報5782.76點。連跌3日，累計跌207點，對上一次連跌3日是10月23日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月13日。

納指曾跌最多0.18%，是12月18日後最大跌幅，當日跌幅為3.84%。低見19357.76點，是12月18日19336.59點後最低。收市報19372.77點，是11月29日後收市新低，當日報19218.17點。連跌3日，累計跌801.12點，對上一次連跌3日是11月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月13日。

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