moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息差擴至逾兩年最闊 道指終止10連跌升15點

美債息短跌長升，債息差擴至逾兩年最闊，金龍指數連兩日，道指終止10連跌，標指納指連跌3日，標指見1個月低。美國上周首次申領失業救濟人數下降，市場關注周五將公布的PCE通脹數據。美債孳息曲線達到約30個月來最陡峭水平，一些交易員押注聯儲局明年加息可能性。

個股方面，英特爾據悉為晶片子公司Altera篩選出下一輪競購者名單，將要求競購方在接近1月底前提交正式的競購方案。聯邦快遞將分拆價值超過300億美元的貨運部門，聚焦核心業務，收市後時段升逾8%。美光科技股價大跌16%，此前這家晶片製造商給出的收入展望遠遜分析師預期。

道瓊斯工業平均指數收漲15點，升幅0.04%，報42342點。標普500指數收跌5點，跌幅0.09%，報5867點。納斯達克綜合指數收跌19點，或0.11%，報19372點。

美國運通升1.84%，報293.08美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而聯合健康跌2.1%，報489.25元，拖累道指64點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報249.79元，升0.7%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報188.51元，升0.05%，亞馬遜(美：AMZN)收市報223.29元，升1.25%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報595.57元，跌0.27%，英偉達(美：NVDA)收市報130.68元，升1.37%，微軟(美：MSFT)收市報437.03元，跌0.08%，Tesla (美：TSLA)收市報436.17元，跌0.89%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.52%，報506點。德國DAX指數收跌1.35%，報19969點；法國CAC 40指數跌1.23%，報7294點；英國富時100指數收跌1.15%，報8105點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.06%，報6792點。

美國2年期債息曾跌最多1.65%，是12月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.67%。低見4.2826厘，是12月18日4.2067厘後最低。收市報4.3165厘，是12月17日後收市新低，當日報4.2447厘。

美國10年期債息曾升最多1.73%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為2.8%。高見4.5923厘，是5月30日4.6257厘後最高。收市報4.5621厘，是5月29日後收市新高，當日報4.6117厘。連升9日，累計升0.1654厘，對上一次連升9日是2017年3月9日。

美2年期10年期債息差曾高見27.643基點，是2022年6月7日31.076基點後最闊。收市報24.141基點，是2022年6月8日後收市最闊，當日報24.55基點。連續3日擴闊，累計9.789基點，對上一次連升3日是12月10日。

美3個月10年期債息差曾高見25.369基點，是2022年10月24日28.043基點後最闊。收市報22.237基點，是2022年10月24日後收市最闊，當日報22.517基點。連續第2日擴闊，累計15.669基點，對上一次連升2日是12月6日。

金龍指數曾跌最多0.07%，是12月18日後最大跌幅，當日跌幅為2.76%。低見6791.68點，是12月18日6772.25點後最低。收市報6792.63點，是12月5日後收市新低，當日報6775.42點。連跌2日，累計跌171.6點，對上一次連跌2日是12月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月11日。

道指曾升最多1.09%，是11月25日後最大升幅，當日升幅為1.17%。高見42787.85點，是12月18日43688.97點後最高。收市報42342.24點，是12月17日後收市新高，當日報43449.9點。連續第11日陰燭，對上一次連續第11日陰燭是1986年12月22日。

標指曾跌最多0.1%，是12月18日後最大跌幅，當日跌幅為3.02%。低見5866.07點，是11月20日5860.56點後最低。收市報5867.08點，是11月5日後收市新低，當日報5782.76點。連跌3日，累計跌207點，對上一次連跌3日是10月23日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月13日。

納指曾跌最多0.18%，是12月18日後最大跌幅，當日跌幅為3.84%。低見19357.76點，是12月18日19336.59點後最低。收市報19372.77點，是11月29日後收市新低，當日報19218.17點。連跌3日，累計跌801.12點，對上一次連跌3日是11月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月13日。

 

其他報道

眾議院否決權宜政府撥款和債務上限法案 政府面臨停止運作

北水增持建行 減持國美