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港股ADR跌93點 夜期低水23點 美期跌亞股個別發展 小菜園上市

美股個別發展，港股ADR跌93點或0.47%，報19660點，即月恒指夜期跌55點，報19730點，夜期低水23點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.02%，折合報412.44元；阿里巴巴（9988）跌0.81%，折合報81.88元；美團（3690）升0.72%，折合報156.99元；匯控（0005）升0.45%，折合報74.82元；建行（0939）升0.62%，折合報6.22元。

道期現跌0.207%；標期現跌0.2%；納期現跌0.3%。日本東證指數現升0.29%；韓國KOSPI指數現跌0.99%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.06%。

VIX指數隔晚跌12.78%或3.53點，報24.09點。

紐油現跌0.4%或0.28美元，報69.1美元；布油現跌0.69%或0.51美元，報72.88美元；金價現升0.01%或0.39美元，報2594.4美元；LME 銅期貨隔晚跌1.61%或145.5美元，報8883美元。比特幣現跌0.13%或128.44美元，報97199.4美元；美國10年期債息現跌0.26%或0.012厘，報4.5501厘。

今日焦點股份可留意：

4間公司最快今日公布業績，包括，中國天瑞水泥（1252）、國際家居零售（1373）、童園國際（3830）、瑋俊生物科技（0660）

小菜園（0999）上市，定價8.5元。

華置（0127）15.91億售倫敦物業。

A股價格波動，中興通訊（0763）：經營活動一切正常，無應披露而未披露重大事項。

中遠海運（1199）披露收購長和（0001）旗下HLT及TLT最終估值。

美的置業（3990）控股股東之一盧德燕收購執董股份約2%，涉資8640萬。

英皇資本（0717）全年轉賺6636萬，不派息。

AEON信貸財務（0900）首9個月少賺2.5%，稱信貸違約保持在高位。

港交所（0388）企管諮詢完成總結， 明年7月1日生效，不得有在任超過9年獨董。港交所就優化新股定價機制諮詢，擬引入公眾持股分層及予基石投資者售股彈性。

周大福（1929）明年首推100%再生金產品系列。

 

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