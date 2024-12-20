恒指今早低開55點或0.29%，報19697點，大市成交金額22億元；國指今早低開17點或0.25%，報7134點。恒生科技指數開市報4432點，跌0.15%。上升股份比例為6.11%，下跌為5.32%，無升跌為88.56%。
藍籌14隻升，42隻下跌，27隻無升跌。中芯國際（0981）升2.68%，報26.85元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.53%，報100元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，16隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報14.86元，升4.94%；跌幅最大的是百度（9888）開市報82.65元，跌1.72%。
恒指續低於20天線(19761.4點)。科指續高於20天線(4428.07點)。
4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國天瑞水泥（1252）開市報0.41元，升2.5%。
國際家居零售（1373）無成交，報1元。
童園國際（3830）無成交，報0.026元。
瑋俊生物科技（0660）停牌。
小菜園（0999）上市，定價8.5元。開市報9元，升5.88%。
華置（0127）15.91億售倫敦物業。開市報1.18元，無升跌。
A股價格波動，中興通訊（0763）：經營活動一切正常，無應披露而未披露重大事項。開市報21.5元，跌2.49%。
中遠海運（1199）披露收購長和（0001）旗下HLT及TLT最終估值。中遠海運無成交，報4.49元。
長和（0001）開市報40.75元，跌0.24%。
美的置業（3990）控股股東之一盧德燕收購執董股份約2%，涉資8640萬。無成交，報2.88元。
英皇資本（0717）全年轉賺6636萬，不派息。無成交，報0.057元。
AEON信貸財務（0900）首9個月少賺2.5%，稱信貸違約保持在高位。無成交，報5.78元。
港交所（0388）企管諮詢完成總結， 明年7月1日生效，不得有在任超過9年獨董。港交所就優化新股定價機制諮詢，擬引入公眾持股分層及予基石投資者售股彈性。開市報298.8元，無升跌。
周大福（1929）明年首推100%再生金產品系列。開市報6.6元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，古兜控股（8308）開市報0.247元，升14.88%；中國新消費集團（8275）開市報0.117元，升14.71%；檳傑科達（1665）開市報0.91元，升13.75%；環能國際（1102）開市報0.09元，升11.11%；新明中國（2699）開市報0.013元，升8.33%；大成生化科技（0809）開市報0.098元，升7.69%；微盟集團（2013）開市報2.2元，升7.32%；小菜園（0999）開市報9元，升5.88%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.185元，升5.71%；達力普控股（1921）開市報9.1元，升5.57%。
下跌異動股，包括，恒盛地產（0845）開市報0.011元，跌8.33%；現恆建築（1500）開市報0.066元，跌7.04%；博雅互動（0434）開市報4.8元，跌6.61%；立高控股（8472）開市報0.76元，跌6.17%；博時以太幣－Ｕ（9009）開市報3.45元，跌5.79%；嘉實以太幣（3179）開市報8.45元，跌5.53%；華夏以太幣（3046）開市報8.395元，跌5.3%；博時以太幣（3009）開市報27.1元，跌5.05%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報17.8元，跌4.81%；普拉達（1913）開市報61.75元，跌4.26%。
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