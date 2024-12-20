恒指今早低開55點或0.29%，報19697點，大市成交金額22億元；國指今早低開17點或0.25%，報7134點。恒生科技指數開市報4432點，跌0.15%。上升股份比例為6.11%，下跌為5.32%，無升跌為88.56%。