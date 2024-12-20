McCourt表示，自己和團隊已與60多位民選官員及決策者就此接洽，還與當選總統特朗普過度團隊的很多人進行了對話。報道引述消息指，他們甚至在招聘潛在的行政總裁並與TikTok前首席運營官V. Pappas接觸。儘管Pappas去年辭職，McCourt認為附帶CEO可能增強對特朗普的吸引力。Project Liberty的發言人對招聘行政總裁事宜不予置評。

彭博社億萬富豪指數顯示，McCourt的淨身家為24億美元，儘管與他認為收購所需的250億美元相去甚遠，他最近在紐約和三藩市舉行了籌款會議以吸引潛在的銀行合作伙伴。McCourt稱「現在的問題不是資本」。

報道指，也許最重要的是，McCourt與他通過房地產業結識的候任總統有交情。特朗普曾多次表示他希望避免封殺，那可能就意味著要安排買家。McCourt表示，「他和我認識」，不過還沒有直接與特朗普談過競購事宜。「我相信人們說的。他說他不希望看到它被封殺，我們也不希望看到它被封殺。這對我來說意味著交易，某種形式的協議。而且我們有解決方案」。 特朗普的發言人暫未回應置評請求。

McCourt希望成為那個白衣騎士。他對收購TikTok的游說可能會引起興趣，因為他不想要這款應用程式的算法。相反McCourt認為他可以創建一個更好的系統，類似一些已開始浮出水面的去中心化平台，例如Bluesky。

McCourt相信，他的方案可以解決所有人的問題，「中國贏了，因為他們沒有出售算法。股東贏了，因為他們從美國平台獲得了一些價值。用戶也顯然是贏家」， 他說，「特朗普贏在兌現承諾。而美國公民也贏了」。

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