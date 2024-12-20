港元現報7.77元貶值3點子，曾貶值最多22點子，報7.7719元，亦曾升值最多5點子，報7.7692元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.73億元，較再上一日增0.2億元，總結餘是12月3日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.55點子至4.18976%，是12月17日後最低；1星期HIBOR跌6.63點子至4.38577%，是12月18日後最低；2星期HIBOR升6.88點子至4.66881%，是10月8日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.16點子至4.35214%，是12月10日後最低；6個月期HIBOR升0.07點子至4.18435%，是12月3日後最高；12個月期HIBOR升0.21點子至4.1872%，是9月9日後最高。

美元指數現報108.413升值0.005點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4766%，連續3日收窄，利差是2024年10月08日後最窄，當日差距為-0.346%。

對上一次連續3日收窄，是2024年12月11日，當日利差報-0.5114%。

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