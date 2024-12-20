moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

麥格理：料明年內地GDP增4.7% 4%財赤目標是重大轉變

麥格理中國經濟研究主管胡偉俊表示，早前傳出內地定下明年經濟增長目標為5%左右，及財赤目標為4%，顯示內地會有政策足夠應對外部衝擊，該行預期明年內地GDP增4.7%，略高過市場預期的4.5%。而4%財赤目標是一個訊號，是政策立場的重大轉變。

胡偉俊表示，通縮加上特朗普2.0，市場對內地明年經濟增長預測較悲觀是可以理解的，但內地「5%左右」的增長目標，意味政府準備推出足夠的內需刺激以應對特朗普關稅影響。

為應對通縮，胡偉俊表示，需要另一輪信貸升級周期，基於擁有的政策工具和較低的資金成本（10年期公債殖利率已跌破1.8%），內地有能力推出另一輪信貸升級周期，問題是在於他們是否願意。

他表示，多年來內地拒絕超過3%的財赤紅線，但事實上，今年推出1萬億元超長期特別國債後，實際財赤已達3.7%，而非3%。因此，明年4%目標是重大轉變，意味財政赤字將增加1.3萬億元。另外又預計，明年將會推出1.5至2萬億元的特別國債，以及4.5至5萬億地方政府專款債券額度(今年為3.9萬億)。

此外，內地還有其他方式提供財政刺激，而這些方式並未被納入廣泛的財政赤字之內，包括，人行的結構性貨幣政策工具：最著名的例子是2014-18年用於棚戶區改造的PSL貸款。最近的一個例子是今年五月宣布的用於購買房屋庫存的再貸款；政策性銀行貸款：政策制定者可以要求政策性銀行為城中村改造等政府計劃提供貸款；國企投資：今年11月，兩家央企宣布發行5,000億元專款支持高新技術投資。

他指，這些措施本質上是財政支出，但不屬於廣義財政赤字，因為它們不是由政府直接實施，而是透過央行、政策性銀行和國有企業實施。

他認為，財赤目標顯示政策制定者願意提供必要的措施來抵銷外部衝擊，但實際做多少將取決於貿易戰2.0。如果關稅影響輕微，他們不需要做太多事情，2025年可能又是得過且過(muddling through)的一年。但如果情況夠嚴重，刺激措施可能會讓中國的增長引擎再次轉向內需。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指以近半高位收市

港元拆息個別發展 1個月HIBOR創兩個月高 貨幣總結餘升至兩周高

據報杜嘉祺下月率領英國商業代表團訪問中國

Intel據報為ALTERA晶片業務列出競購者名單

Frank McCourt計劃收購TikTok

國泰回購67.4億元2026年到期可轉換債券

FedEx分拆貨運部門 估值逾300億美元

日本財務大臣：外匯市場若過度波動 將採取適當行動 日圓兌港元曾貶值至4.92

內地1年期、5年期LPR維持不變

滬深三大指數低開 人行本周淨回籠3102億人幣

恒指低開55點 科指跌0.15% 小菜園上市升5.8%

港股ADR跌93點 夜期低水23點 美期跌亞股個別發展 小菜園上市

美債息差擴至逾兩年最闊 道指終止10連跌升15點

眾議院否決權宜政府撥款和債務上限法案 政府面臨停止運作

北水增持建行 減持國美