胡偉俊表示，通縮加上特朗普2.0，市場對內地明年經濟增長預測較悲觀是可以理解的，但內地「5%左右」的增長目標，意味政府準備推出足夠的內需刺激以應對特朗普關稅影響。

為應對通縮，胡偉俊表示，需要另一輪信貸升級周期，基於擁有的政策工具和較低的資金成本（10年期公債殖利率已跌破1.8%），內地有能力推出另一輪信貸升級周期，問題是在於他們是否願意。

他表示，多年來內地拒絕超過3%的財赤紅線，但事實上，今年推出1萬億元超長期特別國債後，實際財赤已達3.7%，而非3%。因此，明年4%目標是重大轉變，意味財政赤字將增加1.3萬億元。另外又預計，明年將會推出1.5至2萬億元的特別國債，以及4.5至5萬億地方政府專款債券額度(今年為3.9萬億)。

此外，內地還有其他方式提供財政刺激，而這些方式並未被納入廣泛的財政赤字之內，包括，人行的結構性貨幣政策工具：最著名的例子是2014-18年用於棚戶區改造的PSL貸款。最近的一個例子是今年五月宣布的用於購買房屋庫存的再貸款；政策性銀行貸款：政策制定者可以要求政策性銀行為城中村改造等政府計劃提供貸款；國企投資：今年11月，兩家央企宣布發行5,000億元專款支持高新技術投資。

他指，這些措施本質上是財政支出，但不屬於廣義財政赤字，因為它們不是由政府直接實施，而是透過央行、政策性銀行和國有企業實施。

他認為，財赤目標顯示政策制定者願意提供必要的措施來抵銷外部衝擊，但實際做多少將取決於貿易戰2.0。如果關稅影響輕微，他們不需要做太多事情，2025年可能又是得過且過(muddling through)的一年。但如果情況夠嚴重，刺激措施可能會讓中國的增長引擎再次轉向內需。

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