美股隔晚反覆，美期、日韓台股向下，A股港股反覆上升，內地LPR維持不變，市場憧憬政策加碼，中國1年期國債息率跌至1%，為2009年來首次，人民幣變動不大，交易員稱中資機構在境內外市場賣出美元。小菜園（0999）上市，半日升4.4%。
恒指今早低開55點，高位升123點，低位跌59點，高低波幅183點。上升股份比例為21.59%，下跌為30.2%，無升跌為48.2%。
恒指半日升32點或0.16%，報19784點，大市成交金額844億元；國指升21點或0.3%，報7173點。恒生科技指數收報4470點，升0.69%。
藍籌股成交金額458.13億元，佔大市成交54.28%；科指成份股成交金額374.34億元，佔大市成交44.35%；國指成份股成交金額424.77億元，佔大市成交50.32%。
24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少2.19%，至92.86億元，佔大市成交10.99%。牛熊證成交金額42.1億元，減少4.4%；窩輪成交金額50.76億元，減少0.28%。
藍籌33隻升，42隻下跌，8隻無升跌。中芯國際（0981）升10.52%，收報28.9元，是升幅最大的藍籌，快手（1024）跌4.65%，收報43.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報16.34元，升15.4%；跌幅最大的是快手（1024）收報43.1元，跌4.65%。
恒指重上20天線(19765.79點)。科指續高於20天線(4429.94點)，曾升穿50天線(4470.35點)。
北水南下合計淨流入44.64億元，較上日減少69.43%，連續第4日流入，累計流入291.08億元，對上一次連續4日淨流入是11月19日。北水本月累計流入681.2億元，按月減少45.51%，連續第18個月流入。
國泰（0293）回購67.4億元2026年到期可轉換債券。收報9.39元，跌1.16%。
4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國天瑞水泥（1252）收報0.4元，無升跌。
國際家居零售（1373）見52周低0.98元，收報0.99元，跌1%。
童園國際（3830）收報0.026元，無升跌。
瑋俊生物科技（0660）停牌。
小菜園（0999）上市，定價8.5元。收報8.88元，升4.47%。
華置（0127）15.91億售倫敦物業。收報1.18元，無升跌。
A股價格波動，中興通訊（0763）：經營活動一切正常，無應披露而未披露重大事項。收報22.3元，升1.13%。
中遠海運（1199）披露收購長和（0001）旗下HLT及TLT最終估值。中遠海運收報4.47元，跌0.45%。
長和（0001）收報40.4元，跌1.1%。
美的置業（3990）控股股東之一盧德燕收購執董股份約2%，涉資8640萬。收報2.88元，無升跌。
英皇資本（0717）全年轉賺6636萬，不派息。收報0.057元，無升跌。
AEON信貸財務（0900）首9個月少賺2.5%，稱信貸違約保持在高位。收報5.82元，升0.69%。
港交所（0388）企管諮詢完成總結， 明年7月1日生效，不得有在任超過9年獨董。港交所就優化新股定價機制諮詢，擬引入公眾持股分層及予基石投資者售股彈性。收報298.2元，跌0.2%。
周大福（1929）明年首推100%再生金產品系列。收報6.66元，升0.91%。
破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見18.8元，收報18.8元，升5.15%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見35.9元，收報35.7元，升0.85%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見30元，收報30元，升3.45%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1081元，收報1081元，升0.04%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1074.95元，收報1074.95元，升0.09%；金利來集團（0533）創52周高，見1.42元，收報1.41元，無升跌；中視金橋（0623）創52周高，見1.48元，收報1.38元，升12.2%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.29元，收報0.29元，升7.41%；丘鈦科技（1478）創52周高，見7.12元，收報7.08元，升8.26%；椰豐集團（1695）創52周高，見0.112元，收報0.112元，升3.7%；中石化煉化工程（2386）創52周高，見6.85元，收報6.82元，升0.29%；元征科技（2488）創52周高，見7.38元，收報7.35元，升4.55%；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見1.04元，收報1元，無升跌；復宏漢霖（2696）創52周高，見23.95元，收報23.85元，無升跌。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.123元，收報0.129元，跌2.27%；新礦資源（1231）低見0.25元，收報0.26元，跌10.34%；正通汽車（1728）低見0.07元，收報0.075元，跌1.32%；鴻盛昌資源（1850）低見0.118元，收報0.122元，跌12.86%；荃信生物－Ｂ（2509）低見7.58元，收報7.58元，跌2.19%；九台農商銀行（6122）低見0.7元，收報0.7元，跌10.26%；駿高控股（8035）低見0.042元，收報0.049元，升4.26%；新都酒店（8315）低見0.057元，收報0.063元，跌58%；地平線機器人－Ｗ（9660）低見3.37元，收報3.39元，跌5.57%；十月稻田（9676）低見6.7元，收報6.73元，跌0.74%。
34隻股份創52周低，其中十隻包括，兗煤（1171）低見8.68元，收報8.72元，跌2.24%；遠東發展（0035）低見0.91元，收報0.93元，升1.09%；大快活集團（0052）低見6元，收報6.21元，升1.64%；英皇國際（0163）低見0.2元，收報0.2元，跌2.91%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，升1.96%；和記電訊香港（0215）低見0.92元，收報0.92元，無升跌；爪哇控股（0251）低見1.34元，收報1.34元，跌3.6%；文化傳信（0343）低見0.141元，收報0.15元，跌3.23%；中國建築興業（0830）低見1.72元，收報1.74元，升0.58%；兗礦能源（1171）低見8.68元，收報8.72元，跌2.24%。
異動股
上升異動股，包括，世大控股（8003）收報0.18元，升63.64%；中國鑄晨８１（0810）收報0.3元，升33.93%；永旺（0984）收報0.52元，升33.33%；新明中國（2699）收報0.015元，升25%；康特隆（1912）收報0.13元，升22.64%；百得利控股（6909）收報0.98元，升22.5%；三巽控股（6611）收報0.089元，升21.92%；寶發控股（8532）收報0.039元，升21.88%；明樑控股（8152）創52周高，見0.085元，收報0.085元，升21.43%。
下跌異動股，包括，新都酒店（8315）創上市新低，見0.057元，收報0.063元，跌58%；量子思維（8050）收報0.24元，跌31.43%；積木集團（8187）收報1.11元，跌23.45%；信保環球控股（0723）收報0.28元，跌17.65%；綠心集團（0094）收報0.048元，跌17.24%；恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；古兜控股（8308）收報0.181元，跌15.81%；中國唐商（0674）收報0.195元，跌15.58%；冠均國際控股（1629）收報0.156元，跌14.29%；威訊控股（1087）收報0.295元，跌13.24%；鴻盛昌資源（1850）創上市新低，見0.118元，收報0.122元，跌12.86%。
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