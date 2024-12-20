文章日期：2024年12月20日 15:39
商務部消費促進司司長李剛表示，正與有關方面研，制定明年有關「大規模設備更新和消費品以舊換新」的相關政策。
另外，商務部數據顯示，截至本月19日止，全國汽車報廢更新近270萬輛，汽車置換更新超過310萬輛。超過3330萬名消費者購買相關家電以舊換新產品5210萬台、家裝廚衛換新補貼產品超過5300萬件，電動自行車以舊換新超過100萬輛。
李剛表示，受「以舊換新」政策帶動，汽車、家電、家裝等產品銷售火熱，促進消費持續回暖。從對消費市場的帶動效果看，11月汽車類商品零售額按年增長6.6%，帶動社會商品零售總額增速加快0.5個百分點，由拖累轉為拉升。
早前內地披露11月國內乘用車零售242.3萬輛，按年增長16.5%，按月增長7.1%，當月乘用車零售量創今年新高。
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