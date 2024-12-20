今年首11個月，IPO集資金額為790億元，較去年同期上升110%，期貨及期權平均每日成交量超過150萬張合約，較去年同期上升16%。

財庫局表示，政府的政策方向是不斷做大市場規模及容量，「做大個餅」，令投融資及風險管理交易量中長期不斷上升。至於有參與者選擇不再參與市場，屬個別商業決定，其涉及的市場佔有率也非常有限。財庫局又引述市場數據指，香港市場的交易活躍度和深度明顯不斷改善。願意持續投資及開拓新業務的參與者，肯定可以從中發掘大量商機。事實上，證監會在今年第三季收到2,496宗牌照申請，當中2,426宗申請來自個人，分別較上季及去年同期增加30%及23%，餘下70宗則來自機構，分別較上季及去年同期增加15%及56%。整體持牌機構及人士和註冊機構的總數為48,263，與今年首季相比增長0.9%。反映從業員個人及機構皆持續積極參與香港金融市場。

港交所近日就建議下調香港證券市場股票最低上落價位刊發諮詢總結，公布分兩階段下調適用證券的最低上落價位。此舉將降低市場整體交易成本，提升價格發現效率，有助鞏固香港市場長遠競爭力和吸引力。

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