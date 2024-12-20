統計處公布，今年11月整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，與10月相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.2%，亦與10月相應升幅相同。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在11月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升21.2%）、電力、燃氣及水（上升9.8%）、雜項服務（上升2.0%）、外出用膳及外賣（上升1.7%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升0.9%），以及雜項物品（上升0.8%）。
另外，錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌2.4%）、耐用物品（下跌0.3%），以及基本食品（下跌0.3%）。
政府發言人表示，11月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格整體上進一步輕微按年上升。同時，隨着高比較基數減退，能源相關項目價格的跌幅繼續收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。
展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。隨着香港經濟繼續增長，本地成本或會有一些輕微上升壓力。外圍價格壓力應會大致緩和，儘管來自外圍環境的不確定性有所增加。
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